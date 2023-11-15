Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernah Ditalak, Okie Agustina Tak Menyesal Ceraikan Gunawan Dwi Cahyo

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |06:30 WIB
Pernah Ditalak, Okie Agustina Tak Menyesal Ceraikan Gunawan Dwi Cahyo
Okie Agustina. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina dikabarkan menyesal setelah menggugat cerai pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo. Menanggapi kabar tersebut, mantan istri Pasha Ungu itu pun memberikan tanggapannya.

"Siapa yang bilang menyesal?, tidak ada sama sekali," ucap Okie Agustina di akun TikTok @Starpro Indonesia, Rabu (14/11/2023).

Bahkan, mantan istri Pasha Ungu itu merasa apa yang telah dilakukannya itu merupakan keputusan yang terbaik untuk dirinya dan sang suaminya itu.

"Alhamdullilah, enggak ada penyesalan dan ini yang terbaik buat semuanya," katanya lagi.

Bahkan, Okie tidak membantah jika dirinya pernah ditalak cerai oleh bek tengah Persik Kediri tersebut tanpa alasan yang jelas.

"Saya saat itu hanya mikir mungkin ada kesalahan saya atau sifat saya yang dia nggak suka. Saya nggak mikir sampai sejauh itu sih itu urusan dia aja," kata Okie Agustina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/33/3153507/okie_agustuna-cxmz_large.jpg
Malu-Malu, Okie Agustina Akui sudah Punya Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3129016/okie_agustina-uz1o_large.jpg
Respons Okie Agustina Usai Disebut Sukses Didik Kiesha Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128991/okie_agustina-i4aJ_large.jpg
Okie Agustina Kembali ke Dunia Akting, Kiesha Alvaro: Jangan Terlalu Lelah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/08/33/3128982/okie_agustina-nkLD_large.jpg
Comeback Akting, Okie Agustina Mulai Percantik Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/33/3060032/okie_agustina-F5ve_large.jpg
Okie Agustina Geram Dicap Puber karena Sering Unggah Video di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/33/3035477/gunawan_dwi_cahyo-mxUg_large.jpg
Gunawan Dwi Cahyo Beri Bantahan soal Tudingan Tak Nafkahi Anak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement