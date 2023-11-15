Pernah Ditalak, Okie Agustina Tak Menyesal Ceraikan Gunawan Dwi Cahyo

JAKARTA - Okie Agustina dikabarkan menyesal setelah menggugat cerai pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo. Menanggapi kabar tersebut, mantan istri Pasha Ungu itu pun memberikan tanggapannya.

"Siapa yang bilang menyesal?, tidak ada sama sekali," ucap Okie Agustina di akun TikTok @Starpro Indonesia, Rabu (14/11/2023).

Bahkan, mantan istri Pasha Ungu itu merasa apa yang telah dilakukannya itu merupakan keputusan yang terbaik untuk dirinya dan sang suaminya itu.

"Alhamdullilah, enggak ada penyesalan dan ini yang terbaik buat semuanya," katanya lagi.

Bahkan, Okie tidak membantah jika dirinya pernah ditalak cerai oleh bek tengah Persik Kediri tersebut tanpa alasan yang jelas.

"Saya saat itu hanya mikir mungkin ada kesalahan saya atau sifat saya yang dia nggak suka. Saya nggak mikir sampai sejauh itu sih itu urusan dia aja," kata Okie Agustina.