HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Andika Kangen Band Sebut Terduga Pelaku Tak Miliki Iktikad Baik: Apakah Anda Memikirkan Kondisi Anak Saya?

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |10:39 WIB
JAKARTA - Andika Kangen Band mengaku masih menunggu itikad baik dari terduga pelaku intimidasi anaknya yang juga merupakan orang tua siswa lain di sekolah sang putra.

Hal ini disampaikan Andika melalui unggahan di Instagram Story miliknya itu. Dalam postingan itu, pria 40 tahun tersebut tampaknya terpukul melihat kondisi Mahesa Mawla Bumi.

"Aku dibuat lumpuh sejenak oleh keadaan saat ini seperti tak berdetak lagi jantungku dan terasa suram bagiku melihat anakku," kata Andika Kangen Band di @babang_andikamahesa, Rabu (15/11/2023).

Pemilik nama asli Maesa Andika Setiawan itu bahkan merasa tak berdaya menjalani hari-harinya setelah mengetahui keadaan Bumi.

Telusuri berita celebrity lainnya
