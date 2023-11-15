Alasan Andika Kangen Band Dijuluki Babang Tamvan

JAKARTA - Vokalis grup Kangen Band, Maesa Andika Setiawan, mendapat julukan Babang Tamvan. Rupanya, julukan tersebut didapatkannya dari Ruben Onsu.

Hal tersebut bahkan sempat diungkapkan langsung oleh Andika Kangen Band dalam akun YouTube Dinamis Musik. Dalam video itu, ia pun membeberkan asal usul nama Babang Tamvan yang diberikan kepadanya.

Kala itu, Andika mengaku memutuskan untuk keluar Kangen Band lantaran bosan bernyanyi. Usai hengkang dari bandnya, ia pun memilih untuk pulang ke kampung halaman di Lampung.

"Gue punya sawah lima hektar dan (mendapat uang) dari kerja di sawah itu," ujar Andika Kangen Band.

Akan tetapi, pulang ke kampung dan memilih untuk menjadi petani tentunya tidak semudah yang ia pikirkan. Bahkan ia membutuhkan waktu berbulan-bulan agar bisa mendapatkan uang.

"Dari waktu segitu, dapatnya Rp 3,5 juta. Wah bisa gila nih gue kalau begitu," lanjutnya.

Hal itulah yang membuat Andika memilih untuk kembali lagi ke Jakarta. Mengingat ia adalah seorang ayah yang sudah sepantasnya bertanggung jawab dan memerlukan uang untuk membeli kebutuhan anak-anaknya.

Sesampainya di Jakarta, orang yang pertama didatanginya untuk dimintai bantuan adalah Ruben Onsu. Bahkan, pria lima anak ini mengaku rela bekerja sebagai sopir dari suami Sarwendah itu, demi bisa mendapatkan uang.

"Mak (panggilan ke Ruben Onsu) gue ini nggak ada pekerjaan, jadi sopir lu atau babu, gue mau," beber Andika.

Akan tetapi, Ruben justru memilih untuk membantu Andika menaikkan pamornya kembali, sampai-sampai membuat video untuk menunjukkan kepercayaan diri Andika Kangen Band sebagai sosok yang tampan.