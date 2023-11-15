Liburan di India, Bus yang Ditumpangi Denny Sumargo Alami Tabrakan

JAKARTA - Aktor sekaligus YouTuber Denny Sumargo saat ini tengah berada di India. Kehadirannya di sana diketahui untuk menghabiskan waktu liburan.

Namun, ada saja kejadian yang menimpa suami Olivia Allan itu saat tengah menempuh perjalanan menuju kota Kashmir. Sebab, tiba-tiba saja bus yang ditumpanginya bersama kru mengalami kejadian tak terduga.

BACA JUGA: DJ Verny Hasan Mangkir dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Denny Sumargo

Hal tersebut bahkan diungkapkan langsung oleh bintang film 5cm ini melalui akun Instagram Storynya. Dalam videonya, bus yang ditumpangi Densu tampak menabrak tiang pembatas jalan tol dan menyebabkan bagian kaca depan hancur.

Densu pun mengatakan bahwa sopir bus tersebut sempat memarahi petugas disana. Pasalnya, petugas tak memberi tahu soal adanya tiang pembatas, sehingga tabrakan antara tiang dengan bagian atas bus dan kaca pun terjadi.

"Tiba-tiba bus kita mengalami musibah," bunyi keterangan Story Instagram milik Densu.

”Jadi ada penjaga di perbatasannya itu, supirnya kesel si penjaga nya kok nggak ngasih tau. Supirnya pikir ya aman aja kali, dia masuk duarrr, lumayan kenceng berarti ya. Hampir jadi transformers tadi,” lanjutnya.

Akibat kejadian tersebut, kaca bus tersebut pecah dan serpihannya mengenai sang sopir. Akan tetapi, ia masih bersyukur lantaran tak ada korban jiwa pada insiden tersebut.