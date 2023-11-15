Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tuntas, Penantian Coldplay Setelah 25 Tahun Terbayar Lunas

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |01:01 WIB
Tuntas, Penantian Coldplay Setelah 25 Tahun Terbayar Lunas
Coldplay konser di Jakarta (foto: Aldhi Chandra/Okezone)
JAKARTA - Coldplay benar-benar manggung di GBK, Jakarta Pusat, Rabu 15 November 2023. Ini menjadi sejarah tersendiri bagi band asal Inggris tersebut.

Sebab, butuh waktu yang tidak sebentar bagi Coldplay untuk bisa hadir di Indonesia. Dan luar biasanya, antusias fans teramat besar dan ini menjadi energi baru untuk Coldplay.

"Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kami membutuhkan waktu 25 tahun untuk sampai ke Jakarta," ungkap akun resmi Coldplay di platform X.

Di unggahan yang sama, Coldplay membagikan secara khusus foto yang memperlihatkan drum bertulis 'Jakarta 15/11/23' bersamaan dengan lukisan Monas sebagai salah satu ikon Jakarta. So sweet.

"Panas dan bergelora. Ini sungguh menakjubkan. Terima kasih telah menunggu kami," tambah keterangan foto tersebut.

Unggahan ini dibagikan pada pukul 21.48 WIB dan telah mendapatkan perhatian 176,7 ribu netizen di X. Lebih dari 1,5 ribu netizen membagikan ulang dan 5,8 ribu likes diberikan.

Apa komentar netizen mengetahui kebahagiaan Coldplay bisa manggung di Jakarta?

"Sempet-sempetnya nge-tweet pas lagi konser di panggung," kata @vinaver****.

"You're the best William," komen @cold****.

"You guys are truly amazing," ungkap @Duong****.

