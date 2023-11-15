Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rahmania Astrini Buka Konser Coldplay: Salam Kenal Semuanya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |21:06 WIB
Rahmania Astrini buka konser Coldplay (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rahmania Astrini mengaku bangga setelah dipercaya bisa menjadi penyanyi pembuka dalam konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu 15 November 2023.

Penyanyi asal Bandung, Jawa Barat itu mengucapkan terima kasihnya kepada Coldplay lantaran dirinya ditunjuk langsung menjadi pembuka konser.

"Masih nggak nyangka main disini aku mau berterimakasih dengan Coldplay, dan pastinya dengan Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kesempatan ini," kata Rahmania Astrini di atas panggung.

Rahmania pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan langsung memperkenalkan diri di hadapan ribuan fans Coldplay di Indonesia.

"Sebelum melanjutkan ke lagu selanjutnya aku mau perkenalkan diri aku dulu, aku yakin banyak yang belum kenal aku, semoga di kesempatan hari ini kita bisa lebih mengenal lagi," ujarnya.

"Nama aku Rahmania Astrini aku adalah penyanyi dan penulis lagu dari Bandung, salam kenal semuanya," sambung Rahmania Astrini disambut tepuk tangan penonton.

Halaman:
1 2
