El Rumi dan Gading Marten Kompak Posting di Medsos, Jadi Saksi Konser Coldplay Malam Ini

JAKARTA - Tak hanya dari masyarakat biasa saja yang akan menjadi saksi konser Coldplay yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Rabu (15/11/2023). Bahkan, El Rumi dan Gading Marten pun turut serta di konser tersebut. Hal itu terlihat dari sosial media instagram milik El Rumi dan Gading Marten.

Coldplay akan menggelar konser perdana di Indonesia bertajuk Music of the Spheres World Tour. Sejumlah selebriti Tanah Air antusias untuk melihat penampilan Chris Martin Cs.

Mereka sampai rela melakukan war tiket sejak beberapa bulan lalu demi menyaksikan penampilan grup band asal Inggris itu. Salah satunya El Rumi.

Melalui unggahan instagram storiesnya, dia mengunggah ulang unggahan Instagram Coldplay yang viral lantaran memperlihatkan Chris Martin sedang jalan-jalan santai usai tiba di Jakarta kemarin.

Melalui unggahannya itu, putra kedua Ahmad Dhani dan Maia Estianty ini memastikan bahwa dirinya malam ini tidak akan ketinggalan turut merasakan euforia menonton Coldplay secara langsung di GBK.

"Sampai jumpa malam ini, bang Chris!," tulis El Rumi, Rabu (15/11/2023).