Millen Cyrus Sholat Tahajud Malam Hari, Kain Sarung Jadi Sorotan

Millen Cyrus doa di malam hari, kain sarung jadi sorotan. (Foto: instagram)

JAKARTA - Millen Cyrus kembali menuai sorotan. Pasalnya, dirinya mem-posting di media sosial instagram miliknya kala tengah melakukan doa saat malam hari. Kain sarungnya yang dikenakannya itu menjadi sorotan.

Momen keponakan Ashanty usai melakukan doa di malam hari itu, diunggah di media sosial instagram miliknya lewat insta story. Terlebih, postingan itu diunggah olehnya telah berlangsung 14 jam yang lalu.

"Alhamdulillah bisa sholat tahajud di malem ini, dan kebangun jam segini," ucap Millen Cyrus, Selasa (14/11/2023).

Dalam unggahannya itu terlihat dengan jelas oleh kasat mata, di mana terdapat kain sajadah bergambar Kakbah serta kain sarung bermotif kotak-kotak berwarna hijau putih.

Diketahui, jika Millen Cyrus tidak menampik meski berpenampilan seperti perempuan, dia mengakui jika dirinya masih menuaikan sholat pakai sarung. Ia tak munafik jika kodratnya sebenarnya adalah laki-laki.