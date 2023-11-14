Prediksi Daftar Lagu Konser Coldplay di GBK Besok

JAKARTA - Grup band asal Inggris, Coldplay, akhirnya menggelar konser di Indonesia bertajuk Music of the Spheres. Konser yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut diketahui akan berlangsung di Gelora Bung Karno, (GBK), Jakarta Pusat pada Rabu, 15 November besok.

Beberapa jam jelang konser Chris Martin dan kawan-kawan, muncul prediksi daftar lagu Coldplay yang akan dibawakan besok. Kurang lebih, akan ada 23 lagu yang diprediksi akan dibawakan dalam konser berdurasi kurang lebih 3 jam tersebut.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut prediksi daftar lagu konser Coldplay di GBK besok:

1. Higher Power

2. Adventure of a Lifetime

3. Paradise

4. Charlie Brown

5. The Scientist

6. Viva La Vida

7. Hymn for the Weekend

8. Let Somebody Go

9. Politik

10. In My Place

11. Yellow

12. Human Heart

13. People of the Pride

14. Clocks

15. Infinity Sign

16. Something Just Like This

17. Midnight

18. My Universe

19. A Sky Full Of Stars

20. Sparks