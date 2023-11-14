JAKARTA - Grup band asal Inggris, Coldplay, akhirnya menggelar konser di Indonesia bertajuk Music of the Spheres. Konser yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut diketahui akan berlangsung di Gelora Bung Karno, (GBK), Jakarta Pusat pada Rabu, 15 November besok.
Beberapa jam jelang konser Chris Martin dan kawan-kawan, muncul prediksi daftar lagu Coldplay yang akan dibawakan besok. Kurang lebih, akan ada 23 lagu yang diprediksi akan dibawakan dalam konser berdurasi kurang lebih 3 jam tersebut.
Dikutip dari berbagai sumber, berikut prediksi daftar lagu konser Coldplay di GBK besok:
1. Higher Power
2. Adventure of a Lifetime
3. Paradise
4. Charlie Brown
5. The Scientist
6. Viva La Vida
7. Hymn for the Weekend
8. Let Somebody Go
9. Politik
10. In My Place
11. Yellow
12. Human Heart
13. People of the Pride
14. Clocks
15. Infinity Sign
16. Something Just Like This
17. Midnight
18. My Universe
19. A Sky Full Of Stars
20. Sparks