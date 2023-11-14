Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Rahmania Astrini Akui Gugup Jelang Konser Coldplay di Jakarta

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |13:29 WIB
JAKARTA - Rahmania Astrini mengaku gugup menjelang penampilannya dalam konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada 15 November 2023.

Rahmania didapuk sebagai penyanyi pembuka sebelum Chris Martin dan kawan-kawan menghibur penggemarnya di Indonesia.

Saat ditanya soal persiapan, Rahmania mengaku sangat gugup menjelang penampilan spesialnya besok.

"Deg-degan pasti bisa membuka konser dari band legenda yang juga aku idolakan. Tapi aku akan memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin buat yang datang menonton," kata Rahmania Astrini baru-baru ini.

