ATM Awkarin Dibobol sang Asisten Nyaris Ratusan Juta Rupiah

JAKARTA - Awkarin membongkar sikap curang sang asisten yang menggasak nyaris ratusan juta saldo ATM pribadinya.

“Asisten gue ternyata ngambil duit banyak banget dari ATM gue,” ujar sang selebgram membuka unggahan Insta Story pribadinya, pada 11 November 2023.

Awkarin menjelaskan, sang asisten bergaji Rp7 juta per bulan dengan background pendidikannya yang bukan sarjana. Dia juga memastikan, memperlakukan sang asisten dengan manusiawi.

“Ketika gue makan ya dia makan bareng gue, mau itu di restoran mahal atau murah. Lembur pun dibayar. Dengan semua (fasilitas) itu, dia ngambil duet gue nyaris ratusan juta,” katanya.

Awkarin menjelaskan, sang asisten menggasak uangnya secara bertahap. Setiap penarikan, dia selalu menarik dana paling besar Rp5 juta dari ATM sang selebgram.

BACA JUGA: Jordan Ali Tak Peduli Dihujat setelah Pacari Ibu Virgoun

Salah satu contohnya terjadi pada 20 September 2023, ketika Awkarin mengajak sang asisten dan semua asisten rumah tangga yang bekerja padanya untuk makan malam dan menonton bioskop.

“Malam itu, dia sempat-sempatnya ngambil Rp4,5 juta dari ATM gue,” kata Awkarin. Dia menambahkan, “Oh, ini baru ATM ya yang ketahuan. Gue belum check credit card nih.”