HOME CELEBRITY TV SCOOP

Fakta Twisted The Sinners, Teror dan Balas Dendam

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |08:34 WIB
JAKARTA - Twisted The Sinners adalah original series dari Vision+ yang diproduksi oleh Cameo Production kini telah tayang dengan episode terbaru setiap harinya. Anda bisa menyaksikannya melalui link ini.

Twisted The Sinners dibintangi Hana Saraswati sebagai Mentari, Anrez Putra Adelio sebagai Robby, Gabriella Desta sebagai Vira, Mamang Osa sebagai Miko, Ananta Rispo sebagai Alan, Martin Anugrah sebagai Erwin, Ichal Kate sebagai Samsyudin, Bobby Samuel sebagai Budi, Rudi Marini Annazil sebagai Luna, dan Marcelino Lefrandt sebagai Ramdan.

Season 3 Twisted kali ini mengangkat tema The Sinners yang berkisah tentang teror balas dendam dilakukan oleh hantu wanita yang bunuh diri bernama Mentari. Ia adalah seorang pekerja kantoran yang mengalami pembullyan dan kekerasan seksual dari teman-teman kantornya.

Fakta Twisted The Sinners, Teror dan Balas Dendam

Teror sadis ini dilakukan kepada tujuh orang yang dianggap paling menyiksa Mentari selama hidup. Menariknya series ini menceritakan detail dari lingkungan kerja toxic yang bisa merubah sifat seseorang menjadi sangat kejam. Hal seperti ini banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari, atau bisa jadi anda sedang mengalaminya.

Di balik sosok hantu Mentari yang kejam, semasa hidupnya Mentari adalah anak yang berbakti dan sayang pada ibunya. Ia juga orang yang cerdas dan ramah pada rekan kantornya, terbukti dari kreativitasnya hingga mampu memimpin project terbaru.

Cara hantu Mentari membalaskan dendam pada rekan kantornya sangatlah kejam. Metode yang dipakai oleh Mentari menggambarkan dosa-dosa yang dilakukan oleh rekan kantornya. Ibarat kata pepatah mata dibalas mata, gigi dibalas gigi.

Series dengan genre horror thriller ini bisa dibilang unik karena mengulik 7 Deathly Sins. Kasus pelecehan menjadi fokus utama di series in yang akan menghadirkan twist tak terduga di akhir episode.

