Warga Kelurahan Tugu Selatan Koja Nyanyikan Mars Perindo di Depan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana

Warga Kelurahan Tugu Selatan nyanyikan mars Perindo (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Warga Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, berkesempatan untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) pada Jumat, 12 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, turut hadir pula, Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanoesoedibjo.

Selain menghadiri bazar murah dan cek kesehatan gratis, warga juga dengan spontan menyanyikan mars Perindo bersama Liliana dan HT. Liliana sendiri diketahui merupakan pencipta mars Perindo.

“Bersama warga Jakarta Utara Nyanyi Mars Perindo Bareng Penciptanya Ibu Liliana Tanoesoedibjo, Ketum Kartini Perindo, yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II,” ujar HT pada laman Instagram miliknya.

Salah satu warga, Rozak mengungkap bahwa rasa bangganya ketika melihat langsung orang nomor satu di Partai Perindo itu.

Warga Kelurahan Tugu Selatan nyanyikan mars Perindo (Foto: MNC Media)

“Ya kita bangga sekali seorang (Hary Tanoesoedibjo) sosok nasional bisa hadir di wilayah kita terutama di Tugu Selatan ini dan, saya pribadi sangat antusias, sangat senang sekali," kata Rozak.

Selain itu, dia juga menuturkan kesan pertama bertemu HT, yang dianggapnya adalah sosok yang merakyat.

“Mungkin saya belum tau banyak ya, paling taunya dari televisi aja, langsung bertemu orangnya ramah baik, sopan dan merakyat juga," tandasnya.

(van)