HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

HUT MNC Group, Ini Harapan Hary Tanoe

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |18:13 WIB
HUT MNC Group, Ini Harapan Hary Tanoe
Harapan Hary Tanoesoedibjo di HUT MNC Group ke-34 tahun. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA – Perayaan HUT ke-34 MNC Group berlangsung meriah, Sabtu (18/11/2023). Pada malam puncak perayaan HUT juga dihadiri oleh calon presiden yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Ganjar Pranowo serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Terima kasih Bu Puan dan Pak Ganjar atas dukungannya. Berkenan hadir di puncak perayaan HUT ke-34 MNC Group,” ujarnya seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Minggu (19/11/2023).

“Suatu kehormatan dan satu semangat bagi kami dan seluruh keluarga besar MNC Group,” imbuhnya.

Hary menyebutkan harapannya pada HUT MNC. “Harapan kami, saya khususnya, MNC bisa terus tumbuh dengan baik, dan lebih penting lagi bisa mewarnai, ikut ambil bagian dalam membangun Indonesia juga,” paparnya.

Ganjar mengungkapkan di umur MNC yang sudah ke-34 tahun mengingatkannya tentang betapa ikonik stasiun TV RCTI di masa lalu.

Halaman:
1 2 3
