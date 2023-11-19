Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

MNC Group Berusia 34 Tahun, Ini Doa Hary Tanoesoedibjo

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |12:12 WIB
MNC Group Berusia 34 Tahun, Ini Doa Hary Tanoesoedibjo
Doa Hary Tanoesoedibjo di HUT MNC ke-34 Tahun. (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - MNC Group merayakan pertambahan usia ke-34. Momen ini diawali dengan syukuran yang digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Di momen spesial itu, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo tak hanya mengungkapkan rasa syukurnya, namun juga turut menyematkan sebuah harapan.

Ia berharap, di pertambahan usianya, MNC Group bisa menjadi perusahaan yang bisa turut berperan dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.

“Harapan kami, saya khususnya, MNC Group bisa terus tumbuh lebih baik, dan bisa turut andil dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi,” ujar Hary Tanoesoedibjo.

Di momen syukuran HUT ke-34 MNC Group itu, Hary Tanoesoedibjo juga mengungkapkan, bahwa usia puluhan tahun merupakan usia yang cukup lama bagi sebuah perusahaan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/337/3046325/hary_tanoesoedibjo-SYWO_large.jpg
Pemimpin Daerah Awards 2024, Hary Tanoesoedibjo: Selamat untuk Pemenang Ini Kebanggaan Bagi Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954538/warga-kelurahan-tugu-selatan-koja-nyanyikan-mars-perindo-di-depan-hary-tanoesoedibjo-dan-liliana-ZSnq0FVs3E.jpeg
Warga Kelurahan Tugu Selatan Koja Nyanyikan Mars Perindo di Depan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/205/2950893/ht-dan-pengamen-nyanyi-bareng-mars-perindo-ELkUvSeZig.jpeg
HT dan Pengamen Nyanyi Bareng Mars Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/33/2944591/hary-tanoesoedibjo-dan-liliana-tanoesoedibjo-hadiri-christmas-celebration-mnc-group-d4qaZWwVCE.jpg
Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo Hadiri Christmas Celebration MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/19/33/2923276/hut-mnc-group-ini-harapan-hary-tanoe-S9KZW4CI8W.jpg
HUT MNC Group, Ini Harapan Hary Tanoe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/12/33/2919093/hary-tanoe-apresiasi-pentas-yuniti-lenongkestra-6LTYQzl4pr.jpg
Hary Tanoe Apresiasi Pentas YuNiti LenongKestra
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement