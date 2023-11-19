MNC Group Berusia 34 Tahun, Ini Doa Hary Tanoesoedibjo

JAKARTA - MNC Group merayakan pertambahan usia ke-34. Momen ini diawali dengan syukuran yang digelar di Studio RCTI+, Kebon Jeruk, Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Di momen spesial itu, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo tak hanya mengungkapkan rasa syukurnya, namun juga turut menyematkan sebuah harapan.

Ia berharap, di pertambahan usianya, MNC Group bisa menjadi perusahaan yang bisa turut berperan dalam pembangunan Indonesia yang lebih baik lagi.

“Harapan kami, saya khususnya, MNC Group bisa terus tumbuh lebih baik, dan bisa turut andil dalam membangun Indonesia yang lebih baik lagi,” ujar Hary Tanoesoedibjo.

Di momen syukuran HUT ke-34 MNC Group itu, Hary Tanoesoedibjo juga mengungkapkan, bahwa usia puluhan tahun merupakan usia yang cukup lama bagi sebuah perusahaan.