Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rebecca Klopper Diduga Sindir Tissa Biani Terkait Masalah Fans Fuji

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 30 Oktober 2023 |21:00 WIB
Rebecca Klopper Diduga Sindir Tissa Biani Terkait Masalah Fans Fuji
Rebecca diduga sindnir Tissa Biani. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Belakangan ini, masalah Tissa Biani mengecam oknum fans Fuji jadi sorotan. Ia menilai kelakuan mereka menyakiti hati orang lain dengan menyanjung idolanya setinggi langit.

Hal ini ternyata juga menarik perhatian Rebecca Klopper. Kekasih Fadly Faisal ini diduga ikut membela Fuji melalui pesan broadcast Instagramnya, dilansir dari akun TikTok @shee, Senin (30/10/2023).

"Mungkin betul harusnya artis bertanggung jawab atas fans-fansnya sendiri. Tapi, kalau sudah beberapa kali di-remind (diperingatkan) dan enggak didengerin anyway gimana?" tulis Rebecca Klopper.

Menurut Becca, bukan hal mudah untuk memberi pengertian kepada orang lain. Mengontrol pemikiran fans itu berada di luar kuasa seseorang.

"Enggak seharusnya juga menggiring orang-orang untuk menyalahkan satu pihak, padahal itu juga di luar kontrolnya," kata Becca.

Apalagi, masih ada kemungkinan bahwa orang yang melontarkan komentar tak menyenangkan itu bukan fans asli. Melainkan orang yang memang sengaja ingin memperkeruh suasana.

"Belum tentu juga fans beneran. Kita enggak pernah tahu namanya internet, namanya sosial media. Bisa aja ngarang-ngarang bawa nama fanbase orang tapi ternyata sengaja bikin ricuh," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118521/rebecca_klopper-og5H_large.jpg
Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086871/rebecca_klopper-S3uT_large.jpg
Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988190/jelang-umrah-rebecca-klopper-sibuk-jalani-manasik-X7pCKx680j.jpg
Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987804/diledek-netizen-saat-pakai-hijab-rebecca-klopper-sabar-ya-kan-baru-belajar-NP3QzIXmjM.jpg
Diledek Netizen saat Pakai Hijab, Rebecca Klopper : Sabar Ya, Kan Baru Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956929/rebecca-klopper-sambut-bahagia-vonis-penyebar-video-syur-tm5AwimJxq.jpg
Rebecca Klopper Sambut Bahagia Vonis Penyebar Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956928/video-syur-tersebar-rebecca-klopper-tatap-masa-depan-I8t8OudHaH.jpg
Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Tatap Masa Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement