Rebecca Klopper Diduga Sindir Tissa Biani Terkait Masalah Fans Fuji

JAKARTA - Belakangan ini, masalah Tissa Biani mengecam oknum fans Fuji jadi sorotan. Ia menilai kelakuan mereka menyakiti hati orang lain dengan menyanjung idolanya setinggi langit.

Hal ini ternyata juga menarik perhatian Rebecca Klopper. Kekasih Fadly Faisal ini diduga ikut membela Fuji melalui pesan broadcast Instagramnya, dilansir dari akun TikTok @shee, Senin (30/10/2023).

"Mungkin betul harusnya artis bertanggung jawab atas fans-fansnya sendiri. Tapi, kalau sudah beberapa kali di-remind (diperingatkan) dan enggak didengerin anyway gimana?" tulis Rebecca Klopper.

Menurut Becca, bukan hal mudah untuk memberi pengertian kepada orang lain. Mengontrol pemikiran fans itu berada di luar kuasa seseorang.

"Enggak seharusnya juga menggiring orang-orang untuk menyalahkan satu pihak, padahal itu juga di luar kontrolnya," kata Becca.

Apalagi, masih ada kemungkinan bahwa orang yang melontarkan komentar tak menyenangkan itu bukan fans asli. Melainkan orang yang memang sengaja ingin memperkeruh suasana.

"Belum tentu juga fans beneran. Kita enggak pernah tahu namanya internet, namanya sosial media. Bisa aja ngarang-ngarang bawa nama fanbase orang tapi ternyata sengaja bikin ricuh," jelasnya.