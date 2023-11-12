Dukung Palestina, Abidzar Al Ghifari Tak Khawatir Kehilangan Pekerjaan

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari jadi satu dari sekian banyak publik figur yang mendukung warga Palestina yang menjadi korban sadisnya Israel.

Bahkan ia juga tidak khawatir akan kehilangan pekerjaan lantaran pro Palestina.

"Kita pun gak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan atau apapun ya," kata Abidzar Al Ghifari di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2023).

"Karena ya kalau misalkan untuk kemanusiaan atau untuk amal jariyah kita nanti di akhirat maksudnya hal-hal seperti ini tidak perlu dipikirkan pasti ada jalan rezekinya," tambah putra almarhum ustadz Jefri Al Buchori tersebut.

Pemain film Balada si Roy ini mengatakan tidak perlu memulai dengan hal yang berbau materi atau uang. Cukup dengan berdoa bersama, mengunggah ulang postingan para korban dari serangan Israel di media sosial sudah ikut membantu.

"Sesimpel kita berdoa bersama, kita shalat berjamaah itu udah sesuatu yang waw. Apapun yang bisa kita kasih kan kita kasih kan, gak perlu berupa materi. kita cukup me-repost kondisi di sana pun sudah menaikan rasa kemanusiaan orang-orang lah," jelas Abidzar Al Ghifari.

