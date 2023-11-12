Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dukung Palestina, Abidzar Al Ghifari Tak Khawatir Kehilangan Pekerjaan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 12 November 2023 |16:04 WIB
Dukung Palestina, Abidzar Al Ghifari Tak Khawatir Kehilangan Pekerjaan
Abidzar Al Ghifari rela kehilangan pekerjaan demi dukung Palestina (Foto: IG Abidzar)
A
A
A

JAKARTA - Abidzar Al Ghifari jadi satu dari sekian banyak publik figur yang mendukung warga Palestina yang menjadi korban sadisnya Israel.

Bahkan ia juga tidak khawatir akan kehilangan pekerjaan lantaran pro Palestina.

"Kita pun gak perlu khawatir akan kehilangan pekerjaan atau apapun ya," kata Abidzar Al Ghifari di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (12/11/2023).

"Karena ya kalau misalkan untuk kemanusiaan atau untuk amal jariyah kita nanti di akhirat maksudnya hal-hal seperti ini tidak perlu dipikirkan pasti ada jalan rezekinya," tambah putra almarhum ustadz Jefri Al Buchori tersebut.

Dukung Palestina, Abidzar Al Ghifari Tak Khawatir Kehilangan Pekerjaan

Pemain film Balada si Roy ini mengatakan tidak perlu memulai dengan hal yang berbau materi atau uang. Cukup dengan berdoa bersama, mengunggah ulang postingan para korban dari serangan Israel di media sosial sudah ikut membantu.

"Sesimpel kita berdoa bersama, kita shalat berjamaah itu udah sesuatu yang waw. Apapun yang bisa kita kasih kan kita kasih kan, gak perlu berupa materi. kita cukup me-repost kondisi di sana pun sudah menaikan rasa kemanusiaan orang-orang lah," jelas Abidzar Al Ghifari.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141520/abidzar_al_ghifari-sW6u_large.jpg
Kawal Laporan Umi Pipik, Abidzar Al Ghifari: Ini Cara Saya Menjaga Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132829/abidzar_al_ghifari-bQr8_large.jpg
Abidzar Al Ghifari Akhirnya Bertemu dengan Netizen Penghina Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/33/3131283/abidzar_al_ghifari-8emK_large.jpg
Habis Dihujat, Abidzar Vakum dari Dunia Hiburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130585/abidzar_al_ghifari-fmtJ_large.jpg
Alasan Abidzar Kirim Somasi ke Netizen Penghina Ibunya di Momen Ultah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/206/3112294/abidzar_al_ghifari-aDpi_large.jpg
Film A Business Proposal Sepi Penonton, Umi Pipik Pamer Kontrak Abidzar Al Ghifari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/33/3110531/abidzar_al_ghifari-aW8B_large.jpg
Penyebab Abidzar Al Ghifari Dihujat Usai Terlibat di Film A Business Proposal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement