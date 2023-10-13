Ternyata Ini Alasan Jefri Nichol Ketagihan Ikut Kajian Agama di Rumah Abidzar Al Ghifari

Alasan Jefri Nichol rajin ikut kajian agama di rumah Abidzar Al Ghifari (Foto: IG Jefri Nichol)

JAKARTA - Jefri Nichol selalu berhasil jadi sorotan masyarakat Indonesia. Salah satunya yakni kala dirinya sedang mengikuti kajian di Abidzar Al Ghifari, putra almarhum Jefri al Buchori.

Jefri mengaku jika awalnya tidak sengaja untuk mengikuti kajian tersebut. Sebab, pada mulanya ia hanya ingin bermain saja di rumah kerabatnya itu.

"Tiba-tiba saja, lagi nongkrong tiba-tiba ada Bang Alfie. Ustadz Alfie. Aku kira lagi ngobrol tongkrongan biasa. Lah lagi dakwah ternyata," ucap Jefri Nichol dikutip dari YouTube TS Media.

Walaupun tidak sengaja ikut dalam kajian tersebut, bintang film Dear Nathan ini terlihat sangat tertarik dan nyaman untuk mengikuti kajian tersebut. Terbukti dari Jefri yang mengikuti kajian tersebut sampai selesai.

"Itu jam 12 apa ya di tempatnya Abidzar. Dari jam 12 sampai jam 3 denger Bang Alfie ngobrol, dakwah," tutur Jefri Nichol.

Namun, dari situ Jefri Nichol ketagihan untuk ikut kajian. Dirinya mengaku keesokan harinya pun datang kembali ke kajian.

"Enggak sengaja trus besoknya datang lagi. Seru," kata Jefri Nichol.

Dalam kesempatan ini, Jefri mengaku jika pada hari pertama kajian tersebut tidaklah terlalu ramai. Di hari kedua kala dirinya datang baru ramai.

