Abidzar Al Ghifari Ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Umi Pipik Beri Dukungan

Abidzar Al Ghifari ikut Aksi Bela Palestina di Monas, Jakarta Pusat, pada 5 November 2023. (Foto: Instagram/@abidzar73)

JAKARTA - Aktor muda Abidzar Al Ghifari merupakan salah satu artis yang ikut turun langsung dalam Aksi Bela Palestina di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 5 November 2023.

Hal itu diketahui dari unggahan foto sang ibu, Umi Pipik, di Instagram. Dalam foto tersebut, Abidzar terlihat mengenakan kaos hitam bergambar bendera Palestina berdiri di panggung utama menghadap Monas.

BACA JUGA: Ternyata Ini Alasan Jefri Nichol Ketagihan Ikut Kajian Agama di Rumah Abidzar Al Ghifari

Sang aktor terlihat membawa bendera Palestina yang dikaitkannya di punggung bak jubah. Bersama unggahannya tersebut, Umi Pipik mengaku, tak bisa menemani Abidzar di Monas karena ada pekerjaan di Solo, Jawa Tengah.

“Semangat anak salehku, Abidzar. Wakilkan Ummi ya, yang hari ini enggak bisa ikut karena ada tugas di Solo,” ujarnya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya seperti dikutip Okezone, pada Senin (6/11/2023).