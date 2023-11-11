2 Kali Gagal Berumah Tangga, Kiesha Alvaro Tak Izinkan Okie Agustina Menikah Lagi

BOGOR - Okie Agustina kembali gagal membina rumah tangganya. Setelah pernikahannya dengan Pasha Ungu berakhir di Pengadilan Agama, kini Okie pun tengah mengurus perceraiannya dengan Gunawan Dwi Cahyo, usai pesepakbola itu kedapatan selingkuh oleh netizen.

Mengetahui ayah sambungnya selingkuh, Kiesha Alvaro kini melarang ibundanya untuk menikah lagi. Sebagai anak, Kiesha tentu tidak ingin melihat ibunya kecewa terlalu dalam karena bertemu dengan orang yang tidak tepat.

Kiesha sendiri tampak berusaha tegar dalam menyikapi masalah rumah tangga orang tuanya. Dia juga terus mendampingi Okie hingga ke Pengadilan Agama (PA) Bogor untuk mengajukan gugatan cerai.

"Kita nggak pengen lah ngemis banget, kalau emang udah nggak bisa (dipertahankan) ya udah. Aku juga mempertahankan dari awal, bukan yang kompor juga," ujar Kiesha Alvaro kepada wartawan belum lama ini.

"Tapi setelah dilihat alasannya dan foto viral itu oh ternyata udah nggak bisa bareng nggak usah dipaksain," sambungnya.

Menurut aktor 19 tahun itu, masalah ini akan menjadi pelajaran berharga bagi sang bunda di kemudian hari.

Akan tetapi, Kiesha menegaskan kalau dirinya tak akan memberi izin ke Okie untuk menikah lagi.

"Ini pelajaran lagi buat bunda, pokoknya abis ini bunda sendiri aja ngurus anak aja," kata Keisha.