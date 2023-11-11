Ciptakan Lagu dari Pengalaman Patah Hati, Elma Dae: Rencananya Rilis Desember

JAKARTA - Elma Dae baru saja merilis single solo perdananya pada Juni 2023. Bertajuk Tapi Sayangnya, lagu tersebut ditulis oleh Yovie Widianto berdasarkan curahan hati perempuan 25 tahun tersebut.

Terkait proyek ke depannya, Elma Dae mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia akan kembali merilis single solo keduanya alias single ketiga. Menariknya, ia akan membawakan lagu yang diciptakan sendiri olehnya.

“Ada lagu yang aku tulis. Ditunggu aja, mungkin habis ini aku akan rilis yang aku tulis,” ujar Elma Dae pada Okezone.

Sama seperti single duet dan solonya, perempuan asal Surabaya, Jawa Timur ini memilih untuk mengangkat kisah patah hatinya. Bahkan, Elma juga mengaku sudah berkonsultasi dengan pihak label sebelum akhirnya memproduksi single yang liriknya ia tulis sendiri.

“Awalnya iseng, apa yang aku rasain aku tulis, udah konsultasi juga ke Sony Music dan rencananya next ini, single ketiga, aku akan bawain lagu yang aku tulis sendiri,” jelasnya.

“Tentang pengalaman pribadiku, tentang percintaan, sakit hati, kayaknya orang paling relate sama patah hati, galau, disakiti orang,” timpalnya.