Elma Dae Ungkap Tantangan Bawakan Lagu Tapi Sayangnya dalam 3 Bahasa

JAKARTA - Penyanyi Elma Dae merilis single keduanya bertajuk 'Tapi Sayangnya' pada Juni 2023. Berbeda dari single pertamanya yang merupakan duet, kini Elma Dae tampil sendiri dan cukup percaya diri membawakan lagu yang rilis dibawah label Sony Music Indonesia.

Ada cukup banyak tantangan bagi perempuan 28 tahun ini saat diminta bernyanyi solo dan membawakan lagu ciptaan Yovie Widianto dan Adrian Kitut. Pasalnya, ia juga harus membawakan lagu ini dalam tiga bahasa, yakni Indonesia, Korea dan Jepang.

"Single kedua aku, aku nyanyi solo, ini tantangan baru lagi, kemana-mana sendiri, sebelumnya kan ada Christie jadi aku bisa lihat dia gimana. Jadi lagu ini diciptakan sama mas Yovie, cukup unik lagunya karena lagunya sedih tapi dibuat dengan nuansanya ngebeat," ungkap Elma Dae kepada Okezone.

"Agak susah nyanyinya awal, karena gimana caranya menunjukkan nyanyian sedih tapi harus ceria juga, itu tantangan dan ada tiga bahasa, Indonesia, Jepang, Korea. Cukup menantang karena aku kan juga harus ngafalin bahasa Jepang dan Korea," sambungnya.

Elma sendiri mengatakan bahwa dirinya lah yang meminta agar lagu 'Tapi Sayangnya' dibawakan dalam versi Jepang dan Korea. Pasalnya, ia memiliki ketertarikan dengan dua negara tersebut.

"Awalnya emang aku yang mau sih, karena sekalian pengin ngebedain aja sih sama penyanyi lain mau menunjukkan bahwa Elma bisa nih bawain lagu dengan bahasa lain," terangnya.

"Penginnya juga ke negara lain bahwa Indonesia tuh punya lho musik kayak gini, bisa lho bikin musik yang ke-Korea-koreaan nggak harus ke Korea langsung. Pasarnya pengin ke sana juga, harapannya, amin," lanjutnya.