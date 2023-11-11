Diciptakan Yovie Widianto On The Spot, Elma Dae Rilis Single Tapi Sayangnya

JAKARTA - Penyanyi Elma Dae merilis single solo perdananya bertajuk Tapi Sayangnya. Sebelumnya, ia sudah sempat debut dalam single Bertahan Hati bersama Christie.

Lagu Tapi Sayangnya sendiri merupakan single yang menceritakan tentang rumitnya cinta. Terutama saat mencintai seseorang yang sebenarnya tak ingin bersama kita. Hal itu bahkan bisa dilihat langsung dari music video yang juga telah dirilis beberapa waktu lalu.

"Jadi ceritanya itu aku bersahabat bertiga, aku, temanku cewek satu sama cowok satu. Aku naksir si cowoknya dan ngira kalau dia juga suka sama aku, tapi ternyata dia sukanya sama teman aku, bukan aku," ungkap Elma Dae dalam wawancaranya dengan Okezone.

"Soalnya dia sering ngasih perhatian ke aku, dan suka sama aku, tapi ternyata zonk hahaha," sambungnya.

Elma sendiri mengatakan bahwa single terbarunya mirip dengan pengalaman jatuh cinta yang diceritakannya pada Yovie Widianto saat penggarapan lirik. Bahkan, Elma sendiri sempat membocorkan bagaimana seorang Yovie Widianto saat menulis lirik untuk dinyanyikan olehnya.

Menariknya, lantaran tahu karakter dan sifat Elma yang sangat suka menari, Yovie pun sengaja membuat musik dengan tempo medium beat, walaupun liriknya bercerita tentang patah hati.

"Jadi mas Yovie itu menyesuaikan dengan karakter aku. Jadi menurut mas Yovie kalau bikin lagu untuk aku harus ada sisi ngedancenya, yang ceria. Udah gitu mas Yovie kan kalau bikin lagu nggak yang datang langsung udah ada lirik dan musik," papar Elma.