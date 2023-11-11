Gandeng Adnan Veron dan Rey Putra, DNA Rilis Lagu Pedicaby

JAKARTA - Kolaborasi DJ dan hype man asal Indonesia yang sedang naik daun, DNA, resmi merilis lagu terbaru mereka. Berjudul 'Pedicaby', single terbaru DNA resmi dirilis pada 10 November 2023 dengan membawa konsep berbeda.

Perbedaan yang paling kental terasa lantaran DNA kali ini turut menggandeng DJ berbakat seperti, Adnan Veron dan Rey Putra.

'Pedicaby' sendiri merupakan karya baru yang sengaja dirilis untuk mengajak para pendengar DNA merasakan pengalaman yang berbeda. Dalam lagu ini, DNA bersama Adnan Veron, dan Rey Putra memanfaatkan suara-suara dari benda-benda di sekitar mereka sebagai inspirasi.

"Suara bel pentol, kayuh sepeda, bahkan nuansa pasar malam menjadi unsur-unsur kreatif yang kami padukan dalam lagu ini," ujar salah satu anggota DNA, Jayjax.

"Kami ingin menghadirkan sesuatu yang benar-benar berbeda, sesuatu yang bisa membuat para pendengar kami terinspirasi dan bersemangat ketika mendengarkan Pedicaby," sambungnya.

Lebih lanjut, 'Pedicaby' juga merupakan proyek kolaborasi antar talent management yang berada di bawah payung HALOS Talent Management. Melalui lagu 'Pedicaby' DNA untuk pertama kalinya bekerja sama dengan Adnan Veron yang merupakan talent di bawah naungan Inspire Artistry dan menghadirkn lagu bergenre Jersey Club, Booty Bass, serta Drum N Bass.