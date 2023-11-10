Isyana Sarasvati Rilis Single Baru Bertajuk Ada-Ada Aja Usai Dihujat Netizen

JAKARTA - Isyana Sarasvati kembali merilis single terbaru. Berjudul 'Ada-Ada Aja', video lirik untuk lagu tersebut bahkan sudah muncul di akun YouTubenya.

Dalam video tersebut, Isyana tampak memperlihatkan beberapa animasi yang menggambarkan kondisi dalam lirik lagu Ada-Ada Aja. Unggahan itu dibagikannya melalui akun Instagram dan X pribadinya.

Tak pernah membocorkan perihal single ini sebelumnya, para penggemarnya menduga single ini menjadi proyek dadakan yang dibuat dengan waktu singkat. Single ini pun diduga berkaitan dengan kemenangan Isyana dalam ajang AMI Awards 2023 yang sempat menjadi sasaran hujatan netizen.

Isyana Sarasvati diketahui baru saja meraih penghargaan kategori Album Terbaik Terbaik untuk album ISYANA miliknya dalam Anugerah Musik Indonesia AMI Awards 2023 yang diadakan 8 November 2023 lalu.

Bukannya dibanjiri ucapan selamat, kolom komentar unggahan AMI Awards yang menampilkan pemenang kategori Album Terbaik Terbaik justru panen hujatan dari netizen. Beberapa diantaranya merasa penilaian juri tidak adil.

Hujatan tersebut jelas dilayangkan oleh netizen sebagai bentuk kekecewaan lantaran idola mereka gagal membawa pulang piala untuk kategori tersebut.

Mengenai single barunya ini, Isyana tak memberikan penjelasan lebih lanjut melalui keterangan unggahannya. Dia hanya menuliskan 'Ada ada saja' dengan emoji terdiam yang diduga netizen menggambarkan ekspresinya melihat hujatan tersebut.

Sontak, penggemar Isyana pun memuji karya dadakan yang dikeluarkan idolanya itu. Mereka merasa bangga dengan Isyana yang memilih membalas hujatan tanpa berkoar-koar melainkan dengan karya.

Netizen menyoroti lirik demi lirik yang seolah menggambarkan isi hati Isyana mengenai hujatan yang mengarah kepadanya di saat dirinya sedang sibuk berkarya dan menorehkan prestasi. Salah satunya lirik, 'Lagi semangatnya bekerja ada aja yang bikin pengen pejamkan mata'.