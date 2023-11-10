Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Isyana Sarasvati Rilis Single Baru Bertajuk Ada-Ada Aja Usai Dihujat Netizen

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |03:30 WIB
Isyana Sarasvati Rilis Single Baru Bertajuk <i>Ada-Ada Aja</i> Usai Dihujat Netizen
Isyana Sarasvati rilis single baru bertajuk Ada-Ada Aja (Foto: Instagram/isyanasarasvati)
A
A
A

JAKARTA - Isyana Sarasvati kembali merilis single terbaru. Berjudul 'Ada-Ada Aja', video lirik untuk lagu tersebut bahkan sudah muncul di akun YouTubenya.

Dalam video tersebut, Isyana tampak memperlihatkan beberapa animasi yang menggambarkan kondisi dalam lirik lagu Ada-Ada Aja. Unggahan itu dibagikannya melalui akun Instagram dan X pribadinya.

Tak pernah membocorkan perihal single ini sebelumnya, para penggemarnya menduga single ini menjadi proyek dadakan yang dibuat dengan waktu singkat. Single ini pun diduga berkaitan dengan kemenangan Isyana dalam ajang AMI Awards 2023 yang sempat menjadi sasaran hujatan netizen.

Isyana Sarasvati diketahui baru saja meraih penghargaan kategori Album Terbaik Terbaik untuk album ISYANA miliknya dalam Anugerah Musik Indonesia AMI Awards 2023 yang diadakan 8 November 2023 lalu.

Bukannya dibanjiri ucapan selamat, kolom komentar unggahan AMI Awards yang menampilkan pemenang kategori Album Terbaik Terbaik justru panen hujatan dari netizen. Beberapa diantaranya merasa penilaian juri tidak adil.

Isyana Sarasvati

Hujatan tersebut jelas dilayangkan oleh netizen sebagai bentuk kekecewaan lantaran idola mereka gagal membawa pulang piala untuk kategori tersebut.

Mengenai single barunya ini, Isyana tak memberikan penjelasan lebih lanjut melalui keterangan unggahannya. Dia hanya menuliskan 'Ada ada saja' dengan emoji terdiam yang diduga netizen menggambarkan ekspresinya melihat hujatan tersebut.

Sontak, penggemar Isyana pun memuji karya dadakan yang dikeluarkan idolanya itu. Mereka merasa bangga dengan Isyana yang memilih membalas hujatan tanpa berkoar-koar melainkan dengan karya.

Netizen menyoroti lirik demi lirik yang seolah menggambarkan isi hati Isyana mengenai hujatan yang mengarah kepadanya di saat dirinya sedang sibuk berkarya dan menorehkan prestasi. Salah satunya lirik, 'Lagi semangatnya bekerja ada aja yang bikin pengen pejamkan mata'.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143174/isyana_sarasvati-xg8C_large.jpg
Tak Sanggup, Isyana Sarasvati Ungkap Kesulitan Nyanyikan Lagu Dangdut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143147/isyana_sarasvati-loUV_large.jpg
Cerdas Bermusik, Isyana Sarasvati Akui Tak Pandai Komunikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/205/3027222/sedih-banget-isyana-sarasvati-rilis-single-usai-alami-keguguran-YvDUHfICyK.jpg
Sedih Banget, Isyana Sarasvati Rilis Single Usai Alami Keguguran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/33/3020882/isyana-sarasvati-gelar-konser-tunggal-untuk-rayakan-satu-dekade-berkarya-dBuudyiplZ.jpg
Isyana Sarasvati Gelar Konser Tunggal untuk Rayakan Satu Dekade Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/33/3005094/isyana-sarasvati-cari-penari-untuk-tampil-di-pagelaran-sabang-merauke-the-indonesian-broadway-549ZbqtoE1.jpg
Isyana Sarasvati Cari Penari untuk Tampil di Pagelaran Sabang Merauke The Indonesian Broadway
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/33/2899057/isyana-sarasvati-ungkap-kondisi-terkini-usai-keguguran-xoO1KUy9NN.jpg
Isyana Sarasvati Ungkap Kondisi Terkini Usai Keguguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement