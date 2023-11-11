Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penonton Ricuh, Konser Bring Me The Horizon Hari Kedua di Jakarta Resmi Dibatalkan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |14:52 WIB
Penonton Ricuh, Konser Bring Me The Horizon Hari Kedua di Jakarta Resmi Dibatalkan
Konser Bring Me The Horizon hari kedua resmi dibatalkan (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Promotor konser Bring Me The Horizon (BMTH) di Jakarta, Ravel Entertainment, mengumumkan pembatalan aksi panggung Oliver Sykes di hari kedua, 11 November 2023.

Hal ini disampaikan Ravel Junardy selaku pemilik Ravel Entertainment di akun Instagram resminya @ravelentertainment.

"Saya, Ravel Junardy selaku promotor Ravel Entertainment ingin mengklarifikasi dan memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan setlist penampil utama di show hari pertama dikarenakan kendala teknis," kata Ravel Junardy dikutip MNC Portal Indonesia Sabtu (11/11/2023).

"Dan dengan sangat menyesal, kami menginformasikan bahwa show hari kedua terpaksa dibatalkan," sambungnya.

Bring Me The Horizon

Dalam unggahan itu, Ravel menegaskan bahwa pihaknya akan bertanggung jawab penuh terhadap pembatalan konser BMTH di Jakarta hari kedua.

Rencananya, pihak promotor akan mengembalikan uang tiket hari pertama secara proporsional.

Halaman:
1 2
