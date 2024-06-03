Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Nex Fest Hadirkan Bring Me The Horizon pada 25 Agustus 2024

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |21:45 WIB
Nex Fest Hadirkan Bring Me The Horizon pada 25 Agustus 2024
Bring Me The Horizon akan tampil di Nex Fest pada 25 Agustus 2024 (Foto: Billboard)
JAKARTA - Bring Me The Horizon (BMTH) akan kembali datang ke Indonesia. Sebelumnya, band rock asal Inggris ini sempat hadir di Indonesia namun tidak tampil secara maksimal lantaran adanya insiden.

Kendati begitu, sang promotor Ravel Entertainment, berhasil membawa kembali BMTH. Kali ini BMTH akan manggung di Nex Fest yang digelar di Carnaval Ancol, Jakarta Utara pada 25 Agustus 2024.

Festival Nex Fest ini sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab Ravel Entertainment kepada fans BMTH yang kecewa atas insiden tahun lalu.

"Bagi Ravel Entertainment, yang penting itu kita harus melihat ke depan, dengan adanya Nex Fest ini juga sebagai tanggung jawab kami kepada kalian, dan saya harap kalian bisa memaklumi dan menerimanya," kata Krisna Gunawan, Creative Director Ravel Entertainment di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2024).

Nex Fest

Bring Me The Horizon akan tampil di Nex Fest pada 25 Agustus 2024 (Foto: Instagram/ravelentertainment)

Selain BMTH, ada juga BABYMETAL and metal asal Jepang yang akan berkolaborasi di atas panggung. Ada juga Burgerkill, Deadsquad, St Loco dan Strangers.

Untuk tiket konser dijual mulai 5 Juni 2024 pukul 15.00 WIB melalui situs www.nexfestid.com. Dengan kisaran harga Rp 2.399.999 hingga Rp 6.839.999.

(van)

