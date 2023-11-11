Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Vokalis Saosin Kecewa dengan Kerusuhan di Konser Bring Me The Horizon Hari Pertama

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |14:10 WIB
Vokalis Saosin kecewa dengan konser Bring Me The Horizon di Jakarta (Foto: Instagram/whoiscove)
JAKARTA - Konser band Bring Me The Horizon (BMTH) di Jakarta pada Jumat, 10 November kemarin berakhir rusuh. Bagaimana tidak, pasalnya konser tersebut tak berjalan sesuai harapan ribuan penonton usai promotor menghentikan acara sebelum rampung.

Pemilik Ravel Entertainment sekaligus pihak promotor, Ravel Junardy, menjelaskan faktor konser BMTH di Jakarta mendadak dihentikan. Masalah ini terjadi karena Bring Me The Horizon tak mau kembali ke panggung setelah jeda istirahat.

Kericuhan pun mulai terjadi setelah banyaknya penonton yang naik ke panggung hingga saling melempar botol. Mereka tak terima dengan keputusan promotor untuk menghentikan konser tersebut.

Insiden ini kemudian mengundang reaksi dari berbagai pihak termasuk vokalis Saosin, Cove Reber. Mengingat, Saosin sendiri menjadi penampil konser BMTH di Jakarta pada hari kedua, Sabtu, 11 November 2023

Vokalis Saosin

Cove Reber mengaku sangat sedih dan marah dengan adanya masalah ini.

"Saya tidak pernah berpikir akan kembali ke Jakarta dan melihat hal ini setelah 13 tahun kemudian. Saya sedih dan marah,” ujar Cove Reber sambil menampilkan keadaan panggung Bring Me The Horizon yang mulai diramaikan penonton dikutip dari Instagram Story-nya.

Cove sangat menyayangkan aksi brutal para penonton yang sempat menjarah panggung Oliver Sykes dan kawan-kawan.

"Tidak peduli siapa yang harus disalahkan, perilaku ini tidak bisa diterima," lanjutnya.

