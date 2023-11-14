Promotor Bakal Refund Tiket Konser Bring Me The Horizon Secara Bertahap, Mulai Hari Ini

Proses refund tiket konser Bring Me The Horizon dilakukan mulai hari ini (Foto: Metal Archive)

JAKARTA - Promotor konser Bring Me The Horizon (BMTH) di Jakarta, Ravel Entertainment akan mengembalikan uang tiket penonton mulai hari ini, Selasa (14/11/2023). Pengembalian uang tiket atau refund tersebut diketahui akan dilakukan secara berkala.

Pengumuman ini dilihat dari unggahan ulang akun X bernama @XtremeMerch. Akun tersebut membagikan penjelasan resmi pihak promotor terkait mekanisme pengembalian tiket konser Oliver Sykes dan kawan-kawan.

"Untuk refund tiket BMTH Day 2 akan dilakukan secara berkala mulai dari besok, 14 November 2023," demikian pernyataan Ravel Entertainment yang diunggah @XtremeMerch, dikutip Senin, 13 November 2023.

Ravel kemudian menjelaskan kalau pengembalian tiket konser BMTH hari pertama akan berlangsung setelah refund hari kedua rampung.

"Dan akan diinformasikan kembali di akun resmi Ravel Entertainment," lanjut pihak promotor.

Unggahan tersebut juga menegaskan jika refund uang tiket konser BMTH hanya berlaku bagi pembelian secara legal melalui platform resmi Tokopedia. Artinya, Ravel Entertainment tidak bertanggung jawab melakukan refund tiket yang dibeli penonton dari calo.

"Adapun pengembalian akan melalui platform resmi ticketing Tokopedia. Pengembalian akan disesuaikan dengan metode pembayaran yang dipilih pada saat melakukan transaksi pembelian tiket tanpa perlu mendaftarkan atau mengisi form dalam bentuk apapun," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, vokalis Bring Me The Horizon, Oliver Sykes, sudah menjelaskan alasan grup bandnya menolak naik panggung usai jeda istirahat pada konser hari pertama di Jakarta, Jumat, 10 November 2023. Oliver mengatakan jika ada berbagai pertimbangan teknis yang disorot para kru panggung.