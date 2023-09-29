Mengenang Perjuangan Pahlawan dalam iMovie Spesial: Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI, Besok Malam di iNews

JAKARTA - Memeringati Tragedi 30 September, iNews akan menayangkan film dokumenter Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI. Ceritanya tentang kudeta politik yang dilakukan Partai Komunis Indonesia.

Berdurasi 3.5 jam, dokumenter yang dirilis pada 1984 ini diarahkan oleh Arifin C Noer dan dibintangi sederet artis Tanah Air, seperti Bram Adrianto, Syu’bah Asa, dan Ade Irawan. Hingga kini, film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI masih menuai pro dan kontra.

Film ini berisi sejarah kelam pengkhianatan orang-orang PKI, di mana terjadi kasus penculikan enam jenderal yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letjen Raden Suprapto, Letjen S. Parman, Mayjen Mas Tirtodarmo Haryono, Mayjen Donald Isaac Panjaitan, dan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo.

Bersama keenam jenderal tersebut ada pula satu perwira, Kapten Pierre Tendean. Film dokumenter ini menampilkan sederet adegan kejam dan berbagai video dan foto asli dari peristiwa kelam tersebut.

Cerita detail film dokumenter Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI akan tayang di iNews, pada 30 September 2023, pukul 21.00 WIB. Ayo set ulang frekuensi TV digital/STV Anda dan tonton iNews di saluran digital terbaik.*

