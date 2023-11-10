Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kiesha Alvaro Bocorkan Sifat Asli Gunawan Dwi Cahyo

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |21:01 WIB
Kiesha Alvaro Bocorkan Sifat Asli Gunawan Dwi Cahyo
Kiesha Alvora bongkar sifat asli Gunawan Dwi Cahyo (Foto: IG Gunawan)
A
A
A

JAKARTA - Okie Agustina mengajukan gugatan cerai kepada Gunawan Dwi Cahyo. Hal ini terjadi karena Okie mendapatkan kenyataan pahit, sang suami selingkuh dengan wanita lain.

Kisah Gunawan dengan selingkuhannya terbongkar. Hal yang membuat kaget adalah karena selama ini, Gunawan erat dengan citra religius. Beberapa waktu lalu, Kiesha Alvaro sempat membongkar sifat asli Gunawan.

"Papa ini sosok yang tegas banget dari segi agama dengan anak-anaknya, dia tuh kaku gak bisa bercanda sama orang, bahkan sama gue aja jarang ngobrol, Tapi sekalinya ngobrol kita serius karena jarang ngobrol, gue juga menjaga biar kualitas obrolannya gak kemana-mana nih," ungkap Kiesha Alvaro.

Kiesha Alvaro Bocorkan Sifat Asli Gunawan Dwi Cahyo

Kiesha kemudian turut menemani sang ibunda, Okie mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Bogor. Kiesha bahkan sempat memediasi agar Okie dan Gunawan tidak bercerai. Namun keputusan Okie sudah bulat.

Kiesha mengaku tak ingin melihat ibundanya gagal lagi dalam menjalin hubungan rumah tangga. Dia bahkan sempat berinisiatif untuk menjadi penengah atas masalah orang tuanya ini.

"Aku coba telfon aku coba tanya alasannya kenapa, terus diceritakan katanya gini gini gini, (Gunawan Dwi Cahyo-red) bilang nggak suka, nggak cocok," kaat Kiesha Alvaro kepada awak media di PA Bogor, Jawa Barat.

