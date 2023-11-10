7 Artis yang Pernah Disenggol Fans Lesti Kejora

JAKARTA - Sejumlah artis pernah disenggol oleh fans Lesti Kejora. Diketahui fans Lesti Kejora bisa dikatakan cukup fanatik dan siap membela idolanya ketika tengah bermasalah dengan artis lain.

Tak terima jika idolanya disenggol, fans Lesti Kejora pun siap menjadi garda terdepan untuk membela pelantun Bawa Aku ke Penghulu itu. Bahkan, mereka juga tak takut untuk mengeluarkan hujatan pada orang yang dianggap merendahkan Lesti Kejora.

Sedikitnya ada tujuh artis yang sempat disenggol oleh fans Lesti Kejora. Berikut ulasannya:

1. Gilang Dirga





Pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar memang sempat menghebohkan dunia hiburan pada 2021. Kala itu, Gilang sempat membuat konten terkait pernikahan Lesti hingga membuat fans geram lantaran dianggap berlebihan.

Akibatnya, suami Adiezty Fersa ini dibully oleh fans Leslar.

2. Kiky Saputri





Presenter sekaligus komika Kiky Saputri memang kerap mendapatkan bully akibat materi roastingnya. Ia yang sempat meroasting pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, tentunya tak luput dari serangan fans Leslar.

Menariknya, Kiky sempat membalas hujatan fans Leslar dengan mentransfer sejumlah uang.

3. Iis Dahlia





Pedangdut senior Iis Dahlia sempat berseteru dengan fans Lesti Kejora pada 2020. Kala itu, ibu dari Devano Danendra ini sempat membela Rizki DA2 dan menyinggung soal fans yang menjatuhkan seseorang.

Tak terima dengan ucapan Iis yang mengarah pada fans Lesti Kejora, istri Satrio Dewandono ini pun diserang. Sampai-sampai, Lesti harus turun tangan dan meminta penggemarnya untuk bersikap baik.

4. Dewi Perssik





Pedangdut Dewi Perssik sempat melaporkan fans Lesti ke polisi. Awalnya, Depe sempat membahas soal kasus KDRT yang diyakini fans Lesti mengarah pada idola mereka.

Tak terima dihujat, Depe pun melaporkan tiga akun fans Lesti ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik.