Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Menohok Lesti Kejora untuk Oknum Fans Fuji

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 01 November 2023 |15:30 WIB
Pesan Menohok Lesti Kejora untuk Oknum Fans Fuji
Lesti Kejora beri pesan menohok untuk fans Fuji (Foto: Instagram/lestikejora)
A
A
A

JAKARTA - Oknum fans dari Fujianti Utami alias Fuji kembali bikin ulah. Setelah membuat idolanya malu lantaran membuat Tissa Biani tak nyaman, kali ini mereka menyenggol pedangdut Lesti Kejora.

Para oknum fans Fuji diketahui menyenggol Lesti lantaran istri Rizky Billar itu mengunggah foto kebersamaannya dengan Aaliyah Massaid dan Tissa Biani. Kesal lantaran kebersamaannya dengan Fuji tak pernah dipamerkan di media sosial, oknum fans dari tante Gala Sky ini pun meradang.

Mereka menuding ibu satu anak itu pilih kasih, lantaran ia tidak mengunggah foto bersama dengan Fuji saat menghadiri acara yang sama beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Lesti Kejora pun buka suara usai dirinya dihujat oleh fans Fuji.

"Kalau aku gak tau apa-apa udah kita saling mendukung saling mendoakan," ujar Lesti Kejora saat ditemui di kawasan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa, 31 Oktober 2023.

Perempuan berdarah Sunda itu meminta agar para fans bersikap bijak dan tidak menjelekan satu sama lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/33/3174319/lesti_kejora_dan_rizky_billar-wAGv_large.jpg
Szoboszlai Dominik Balas Komentar Lesti Kejora, Rizky Billar Langsung Ngadu ke Kendall Jennar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/33/3157148/lesti_kejora-M0Dl_large.jpg
Lesti Kejora Tahan Tangis di Mahkamah Konstitusi, Curhat Usai Dilaporkan soal Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/206/3155714/film_lebih_dari_selamanya-D5Aq_large.jpeg
Film Lebih dari Selamanya Dikaitkan dengan Lagu Lesti Kejora, Ini Kata Produser
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/205/3144575/yoni_dores-FdxT_large.jpg
Bantah Peras Lesti Kejora, Yoni Dores: Saya Tak Pernah Mikir Itu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142311/king_nassar-IEOF_large.JPG
Dukungan King Nassar untuk Lesti Kejora Usai Dilaporkan karena Kasus Hak Cipta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/33/3142123/iis_dahlia_dan_lesti_kejora-6CPj_large.jpg
Yoni Dores Klaim Lagunya Booming Berkat Iis Dahlia, Bukan Lesti Kejora
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement