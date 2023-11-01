Pesan Menohok Lesti Kejora untuk Oknum Fans Fuji

JAKARTA - Oknum fans dari Fujianti Utami alias Fuji kembali bikin ulah. Setelah membuat idolanya malu lantaran membuat Tissa Biani tak nyaman, kali ini mereka menyenggol pedangdut Lesti Kejora.

Para oknum fans Fuji diketahui menyenggol Lesti lantaran istri Rizky Billar itu mengunggah foto kebersamaannya dengan Aaliyah Massaid dan Tissa Biani. Kesal lantaran kebersamaannya dengan Fuji tak pernah dipamerkan di media sosial, oknum fans dari tante Gala Sky ini pun meradang.

Mereka menuding ibu satu anak itu pilih kasih, lantaran ia tidak mengunggah foto bersama dengan Fuji saat menghadiri acara yang sama beberapa waktu lalu. Terkait hal itu, Lesti Kejora pun buka suara usai dirinya dihujat oleh fans Fuji.

"Kalau aku gak tau apa-apa udah kita saling mendukung saling mendoakan," ujar Lesti Kejora saat ditemui di kawasan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa, 31 Oktober 2023.

Perempuan berdarah Sunda itu meminta agar para fans bersikap bijak dan tidak menjelekan satu sama lain.