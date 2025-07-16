Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Film Lebih dari Selamanya Dikaitkan dengan Lagu Lesti Kejora, Ini Kata Produser

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |14:56 WIB
Film Lebih dari Selamanya Dikaitkan dengan Lagu Lesti Kejora, Ini Kata Produser
Film Lebih dari Selamanya Dikaitkan dengan Lagu Lesti Kejora, Ini Kata Produser (Foto: Ist)
JAKARTA - Film Lebih dari Selamanya akhirnya merilis poster dan trailer resmi Film yang diproduksi Golden Scene Pictures bersama FMM Studios ini ramai diperbincangkan karena memiliki judul serupa dengan lagu milik Lesti Kejora. produser Ary Ambiary menegaskan film ini tidak ada kaitannya dengan lagu tersebut.

“Waktu memilih judul film ini, kami mempertimbangkan banyak hal sebelum akhirnya memilih Lebih dari Selamanya. Tidak ada hubungannya dengan lagu Lesti, meskipun memang ada tren lagu yang diadaptasi jadi film. Tapi film ini murni cerita orisinal yang kami bangun dari nol,” tegas Ary Ambiary.

Lebih lanjut, Ary mengungkap pihaknya ingin menghadirkan kisah cinta sejati yang melampaui waktu dan keadaan. Ia berharap film ini bisa meninggalkan kesan mendalam bagi penontonnya, sesuai dengan makna dari judulnya.

Film Lebih dari Selamanya
Film Lebih dari Selamanya

Disutradarai oleh Amrul Ummami dan Latisa Naraswari, Lebih dari Selamanya menyuguhkan cerita cinta suami istri yang terpisah oleh kematian. Tokoh utama dalam film ini adalah Salim (diperankan oleh Donny Alamsyah), seorang pria yang hidup sebagai ayah tunggal selama 14 tahun usai istrinya, Rifa (Shareefa Daanish), wafat. Ia memegang teguh janjinya untuk tidak menikah lagi.

Namun waktu terus berjalan. Putri mereka, Nasya (Adzana Shaliha Ashel), kini telah dewasa dan tengah mengandung. Di sisi lain, Salim yang semakin menua harus menghadapi kesepian dan bayang-bayang kenangan bersama Rifa.

Di saat itulah hadir sosok Mila (Adinda Thomas), seorang perempuan yang secara tak sadar mengisi ruang kosong dalam hati Salim. Perilaku Mila mengingatkan Salim pada mendiang istrinya.

Kehadiran Mila memunculkan pertanyaan besar: apakah cinta sejati hanya datang sekali, ataukah hidup memberikan ruang untuk harapan baru?

Penulis naskah, Ali Ghifari, berharap trailer yang dirilis dapat membantu penonton memahami karakter-karakter dalam film. Ia juga ingin penonton merasa dekat secara emosional dengan tokoh-tokoh tersebut.

“Salim dan Rifa bisa saja merepresentasikan orang-orang terdekat kita—ayah, ibu, pasangan, atau bahkan diri kita sendiri,” ujar Ali.

 

