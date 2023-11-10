Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Raffi Ahmad Ditahan Imigrasi Amerika Gara-Gara Bawa Banyak Uang Tunai

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |00:58 WIB
Cerita Raffi Ahmad Ditahan Imigrasi Amerika Gara-Gara Bawa Banyak Uang Tunai
Raffi Ahmad ditahan imigrasi Amerika Serikat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad kini tengah melakukan perjalanan ke New York, Amerika Serikat. sayangnya, dalam perjalanan kali ini Raffi Ahmad harus menghadapi drama ditahan oleh pihak imigrasi Amerika selama berjam-jam.

"Tadi kita lama banget di imigrasi, berapa jam tuh tadi,” kata Raffi Ahmad dikutip dari YouTube Rans Entertainment, Kamis (9/11/2023).

Hal tersebut terjadi lantaran suami Nagita Slavina ini membawa terlalu banyak uang tunai sehingga petugas imigrasi Amerika curiga.



“Enggak, dikira uang, uang cash. Ada batasnya bawa uang cash berapa, dicek. Ditanya buat apa kok bawa uang cashnya banyak-banyak, papa bilang i'm a boss,” ujar Raffi kala bercerita pada putra sulungnya, Rafathar.

Seperti yang kita ketahui, Raffi Ahmad memang sering sekali mengajak para karyawannya untuk turut serta pergi keluar negeri bersamanya. Hal itu pun terjadi di perjalanan ke amerika kali ini. Dalam kesempatan ini, Raffi Ahmad terlihat mengajak seluruh anggota keluarganya serta beberapa karyawannya.

Jumlah orang yang cukup banyak itulah yang akhirnya membuat Raffi Ahmad membawa banyak uang cash. Raffi tentu tidak ingin jika nantinya malah kesulitan di negara orang karena tidak memiliki uang cash untuk memenuhi beberapa kebutuhan dirinya dan tim.

Sebagai informasi, perjalanan Raffi Ahmad kali ini ke Amerika bukan untuk berjalan-jalan saja. Lelaki asal Bandung ini terlihat mengikuti New York full marathon 42 km.

"Happy menikmati suasana New York Marathon 2023 Full Cheering sepanjang jalan dari awal sampai akhir salut sama semua warga yang respect sama semua Runners," tulis Raffi Ahmad dalam unggahan Instagram terbarunya.

"Yang penting Percaya sama diri sendiri dan Mental kuat untuk taklukan apapun yang kita mulai harus bisa kita selesaikan dengan baik dan terbaik," imbuhnya.

