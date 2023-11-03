Bela Palestina, Sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Open Donasi

JAKARTA - Serangan Israel yang bertubi-tubi membuat masyarakat Palestina menderita. Bangunan-bangunan yang berdiri kokoh hancur, banyak memakan korban jiwa, kesulitan makanan dan minuman, serta masih banyak hal pilu lainnya.

Terkait dengan kondisi tersebut, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuka donasi untuk Palestina. Hal ini disampaikan oleh keduanya melalui akun Instagram pribadinya.

"Bismillah. Aku, Nagita, Rafathar, Rayyanza, & all tim RANS, bermaksud menggalang donasi U/ saudara kita di Palestina. We Pray, We Care. Bagi mereka, bantuan kemanusiaan dari kita semua," tulis Raffi Ahmad dan Nagita melalui kolom caption Instagram @raffinagita1717, Jumat (3/11/2023).

Saat ini, Raffi dan Nagita menargetkan donasi sebanyak Rp500 juta dengan tenggat waktu 14 hari. Namun, baru beberapa jam dibuka, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp200 juta.

Nantinya donasi yang telah terkumpul akan disalurkan melalui beberapa lembaga yang siap menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, seperti Palang Merah Indonesia, Baznas RI, RS Indonesia by MERC, International Networking for Humanitarian, dan Nusantara Palestina Center.