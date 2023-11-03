Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bela Palestina, Sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Open Donasi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:33 WIB
Bela Palestina, Sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Open Donasi
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina open donasi untuk Palestina (Foto: IG Raffi Ahmad)
A
A
A

JAKARTA - Serangan Israel yang bertubi-tubi membuat masyarakat Palestina menderita. Bangunan-bangunan yang berdiri kokoh hancur, banyak memakan korban jiwa, kesulitan makanan dan minuman, serta masih banyak hal pilu lainnya.

Terkait dengan kondisi tersebut, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuka donasi untuk Palestina. Hal ini disampaikan oleh keduanya melalui akun Instagram pribadinya.

"Bismillah. Aku, Nagita, Rafathar, Rayyanza, & all tim RANS, bermaksud menggalang donasi U/ saudara kita di Palestina. We Pray, We Care. Bagi mereka, bantuan kemanusiaan dari kita semua," tulis Raffi Ahmad dan Nagita melalui kolom caption Instagram @raffinagita1717, Jumat (3/11/2023).

Bela Palestina, Sultan Andara Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Open Donasi

Saat ini, Raffi dan Nagita menargetkan donasi sebanyak Rp500 juta dengan tenggat waktu 14 hari. Namun, baru beberapa jam dibuka, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina telah berhasil mengumpulkan lebih dari Rp200 juta.

Nantinya donasi yang telah terkumpul akan disalurkan melalui beberapa lembaga yang siap menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza, seperti Palang Merah Indonesia, Baznas RI, RS Indonesia by MERC, International Networking for Humanitarian, dan Nusantara Palestina Center.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement