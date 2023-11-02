Raffi Ahmad Kenang Momen Sembunyi di Rumah Camelia Malik usai Bebas dari Rehabilitasi BNN

JAKARTA - Raffi Ahmad pernah menjalani rehabilitasi lantaran diamankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2013. Kala itu, setelah resmi bebas, suami Nagita Slavina itu diketahui tak langsung kembali ke kediamannya dan memilih untuk bersembunyi.

Menariknya, Raffi justru bersembunyi di kediaman artis Camelia Malik. Bahkan hal itu diungkapkan olehnya dalam acara FYP, saat menghadirkan Camelia Malik sebagai bintang tamu.

"Ma, aku tuh kalau ke rumah ini tuh jadi inget habis keluar BNN itu ke rumah mama," ujar Raffi, memanggil Camelia Malik dengan sebutan mama.

"Mama tuh selalu ngelindungin aku," lanjutnya.

Mendengar ucapan Raffi, pelantun Segudang Rindu ini pun langsung memeluknya. Bahkan ia kembali mengenang masa lalu bapak dua anak itu.

"Ini rumah pertama waktu dia keluar BNN datangnya ke sini,. Tadinya dia mau ajak ke laut, berendam, aku bilang 'enggak, di sini'. Lalu dia ke atas, ke kamar aku, keramas, tengkurap, lalu ada Mang Ujang, dipijat dia," beber Camelia Malik.

"Sebenarnya kakak-kakaknya, ibunya, pasti pada nunggu, iya kan? Ibunya yang aku paling nggak tega. Tapi Raffi itu udah dikerubutin sama media, kalau di rumah ibunya pasti udah ditungguin, iya kan? Jadi, dibelokin dikit. Makan dulu kita, santai. Sama Luna Maya," lanjutnya.

Saat ada di dalam kamar bintang Nada Nada Rindu tersebut, Raffi pun kembali bernostalgia. Bahkan ia kaget lantaran tak ada yang berubah sedikitpun dari kamar yang dihuninya beberapa tahun lalu.

BACA JUGA: Ternyata Segini Tarif Endorse Raffi Ahmad yang Bikin Boy Wiliam Kaget

"Masih sama lho, nggak ada perubahan," ucap Raffi.

"Waktu itu, apa yang lo pikirin?" tanya Irfan.