Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Kenang Momen Sembunyi di Rumah Camelia Malik usai Bebas dari Rehabilitasi BNN

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |13:25 WIB
Raffi Ahmad Kenang Momen Sembunyi di Rumah Camelia Malik usai Bebas dari Rehabilitasi BNN
Raffi Ahmad kenang momen sembunyi di rumah Camelia Malik usai bebas dari rehabilitasi (Foto: Instagram/raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad pernah menjalani rehabilitasi lantaran diamankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2013. Kala itu, setelah resmi bebas, suami Nagita Slavina itu diketahui tak langsung kembali ke kediamannya dan memilih untuk bersembunyi.

Menariknya, Raffi justru bersembunyi di kediaman artis Camelia Malik. Bahkan hal itu diungkapkan olehnya dalam acara FYP, saat menghadirkan Camelia Malik sebagai bintang tamu.

"Ma, aku tuh kalau ke rumah ini tuh jadi inget habis keluar BNN itu ke rumah mama," ujar Raffi, memanggil Camelia Malik dengan sebutan mama.

"Mama tuh selalu ngelindungin aku," lanjutnya.

Mendengar ucapan Raffi, pelantun Segudang Rindu ini pun langsung memeluknya. Bahkan ia kembali mengenang masa lalu bapak dua anak itu.

"Ini rumah pertama waktu dia keluar BNN datangnya ke sini,. Tadinya dia mau ajak ke laut, berendam, aku bilang 'enggak, di sini'. Lalu dia ke atas, ke kamar aku, keramas, tengkurap, lalu ada Mang Ujang, dipijat dia," beber Camelia Malik.

Raffi Ahmad

"Sebenarnya kakak-kakaknya, ibunya, pasti pada nunggu, iya kan? Ibunya yang aku paling nggak tega. Tapi Raffi itu udah dikerubutin sama media, kalau di rumah ibunya pasti udah ditungguin, iya kan? Jadi, dibelokin dikit. Makan dulu kita, santai. Sama Luna Maya," lanjutnya.

Saat ada di dalam kamar bintang Nada Nada Rindu tersebut, Raffi pun kembali bernostalgia. Bahkan ia kaget lantaran tak ada yang berubah sedikitpun dari kamar yang dihuninya beberapa tahun lalu.

"Masih sama lho, nggak ada perubahan," ucap Raffi.

"Waktu itu, apa yang lo pikirin?" tanya Irfan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement