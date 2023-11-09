Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Band Stinky Kini Hadir dengan 2 Vokalis

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |03:30 WIB
Band Stinky Kini Hadir dengan 2 Vokalis
Stinky tampil dengan dua vokalis (Foto: Ayu Utami/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Stinky akhirnya resmi mengumumkan vokalis baru untuk band mereka. Tak hanya satu, band yang dikenal lewat lagu Mungkinkah ini mengumumkan dua personel baru yang cocok mengisi posisi vokalis.

Kedua pria tersebut bernama Ferdy dan Rendra. Mereka terpilih dari 100 peserta yang mendaftar untuk menjadi vokalis band Stinky.

Pengumuman vokalis baru band Stinky ini digelar di sebuah restoran di kawasan Cipondoh, Tangerang.

Irwan sebagai bass di grup band Stinky mengaku senang sekaligus terkejut karena dewan juri memutuskan untuk Rendra dan Ferdy sebagai vokalis. Bahkan Irwan menyebut ini sebagai tantangan baru yang tidak biasa.

"Yang pasti senang ya dan ini tantangan buat kita bertiga, berlima tambah dua lagi, karena kita nggak terbiasa dengan adanya dua vokalis kan jadi kita harus bisa membagikan suara mereka," kata Irwan saat ditemui di Dopi Cafe Resto, Cipondoh, Tangerang, Rabu, 8 November 2023.

Stinky

Irwan juga menjelaskan bahwa salah atau alasan mengapa memilih dua vokalis untuk Stinky lantaran mereka memiliki karakter suara yang berbeda.

"Range vokal mereka berbeda, Ferdy agak sedikit low dan Rendra agak sedikit lebih high tinggi," jelas Irwan.

Ferdy yang terpilih menjadi vokalis pun tak menampik jika ia merasa tertekan. Bagaimana tidak band Stinky memang sudah hadir sejak era 90-an.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948823/stinky-tetap-bawakan-lagu-mungkinkah-tak-takut-dengan-ancaman-ndank-surahman-yyNUg4Rn69.jpg
Stinky Tetap Bawakan Lagu Mungkinkah, Tak Takut dengan Ancaman Ndank Surahman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948759/ndank-surahman-cuma-terima-royalti-rp250-ribu-setiap-stinky-nyanyi-lagu-mungkinkah-dGIAhJKQyV.jpg
Ndank Surahman Cuma Terima Royalti Rp250 Ribu Setiap Stinky Nyanyi Lagu Mungkinkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948747/tak-digubris-andre-taulany-dan-stinky-ini-kata-ndank-surahman-wbRewnU5rk.jpg
Tak Digubris Andre Taulany dan Stinky, Ini Kata Ndank Surahman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948651/stinky-reborn-buka-suara-usai-dilarang-nyanyikan-mungkinkah-s9E4jvw8Fm.jpg
Stinky Reborn Buka Suara Usai Dilarang Nyanyikan Mungkinkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/29/205/2136100/lewat-single-terbaru-ari-zaldyan-ingin-wakili-perasaan-pria-tak-dianggap-97oAOaPE0R.jpg
Lewat Single Terbaru, Ari Zaldyan Ingin Wakili Perasaan Pria Tak Dianggap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/15/205/1898390/tinggalkan-andre-taulany-stinky-kini-gandeng-yoda-idol-v6jg2u4fr7.jpg
Tinggalkan Andre Taulany, Stinky Kini Gandeng Yoda Idol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement