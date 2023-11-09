Band Stinky Kini Hadir dengan 2 Vokalis

JAKARTA - Stinky akhirnya resmi mengumumkan vokalis baru untuk band mereka. Tak hanya satu, band yang dikenal lewat lagu Mungkinkah ini mengumumkan dua personel baru yang cocok mengisi posisi vokalis.

Kedua pria tersebut bernama Ferdy dan Rendra. Mereka terpilih dari 100 peserta yang mendaftar untuk menjadi vokalis band Stinky.

Pengumuman vokalis baru band Stinky ini digelar di sebuah restoran di kawasan Cipondoh, Tangerang.

Irwan sebagai bass di grup band Stinky mengaku senang sekaligus terkejut karena dewan juri memutuskan untuk Rendra dan Ferdy sebagai vokalis. Bahkan Irwan menyebut ini sebagai tantangan baru yang tidak biasa.

"Yang pasti senang ya dan ini tantangan buat kita bertiga, berlima tambah dua lagi, karena kita nggak terbiasa dengan adanya dua vokalis kan jadi kita harus bisa membagikan suara mereka," kata Irwan saat ditemui di Dopi Cafe Resto, Cipondoh, Tangerang, Rabu, 8 November 2023.

Irwan juga menjelaskan bahwa salah atau alasan mengapa memilih dua vokalis untuk Stinky lantaran mereka memiliki karakter suara yang berbeda.

BACA JUGA: Ariel NOAH Ternyata Pernah Ribut Besar dengan salah satu Personel Band Ini

"Range vokal mereka berbeda, Ferdy agak sedikit low dan Rendra agak sedikit lebih high tinggi," jelas Irwan.

Ferdy yang terpilih menjadi vokalis pun tak menampik jika ia merasa tertekan. Bagaimana tidak band Stinky memang sudah hadir sejak era 90-an.