Stinky Tetap Bawakan Lagu Mungkinkah, Tak Takut dengan Ancaman Ndank Surahman

JAKARTA - Stinky akan tetap membawakan lagu Mungkinkah. Stinky siap pasang badan jika larangan membawakan Mungkinkah dari Ndank Surahman dibawa ke jalur hukum.

Hal ini disampaikan Irwan Batara sekaligus untuk menanggapi somasi yang dilayangkan mantan personelnya pada 30 Desember 2023.

Menurutnya, somasi Ndhank kurang beralasan lantaran dirinya juga tercatat sebagai pencipta hits Mungkinkah.

"Ya saat ini mah belum ada masalah karena belum terkonfirmasi, masih biasa biasa aja. Jelas dari manajemen kita nggak bisa sembarangan mereka, tenang, Kalau mereka makin serius kita juga udah siap di belakang," ujar Irwan Batara di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Irwan pun mengaku heran dengan sikap Ndhank yang mengizinkan grup bandnya menyanyikan Mungkinkah hanya pada bait ciptaannya saja.

"Di sini tercatat di publisher atau secara hukum lagu itu ada dua pencipta, Irwan dan Ndhank, kalau mau dibagi dua (lagunya) gimana caranya ya, agak aneh ya. Jadi selama itu belum tertulis memang dibagi dua atau gimana kita tetap bawakan, nggak masalah," jelas Irwan.

