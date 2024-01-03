Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Stinky Tetap Bawakan Lagu Mungkinkah, Tak Takut dengan Ancaman Ndank Surahman

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |12:01 WIB
Stinky Tetap Bawakan Lagu Mungkinkah, Tak Takut dengan Ancaman Ndank Surahman
Stinky tak takut dengan somasi Ndank Suharman (Foto: IG Stinky)
A
A
A

JAKARTA - Stinky akan tetap membawakan lagu Mungkinkah. Stinky siap pasang badan jika larangan membawakan Mungkinkah dari Ndank Surahman dibawa ke jalur hukum.

Hal ini disampaikan Irwan Batara sekaligus untuk menanggapi somasi yang dilayangkan mantan personelnya pada 30 Desember 2023.

 Stinky Tetap Bawakan Lagu Mungkinkah, Tak Takut dengan Ancaman Ndank Surahman

Menurutnya, somasi Ndhank kurang beralasan lantaran dirinya juga tercatat sebagai pencipta hits Mungkinkah.

"Ya saat ini mah belum ada masalah karena belum terkonfirmasi, masih biasa biasa aja. Jelas dari manajemen kita nggak bisa sembarangan mereka, tenang, Kalau mereka makin serius kita juga udah siap di belakang," ujar Irwan Batara di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.

Irwan pun mengaku heran dengan sikap Ndhank yang mengizinkan grup bandnya menyanyikan Mungkinkah hanya pada bait ciptaannya saja.

"Di sini tercatat di publisher atau secara hukum lagu itu ada dua pencipta, Irwan dan Ndhank, kalau mau dibagi dua (lagunya) gimana caranya ya, agak aneh ya. Jadi selama itu belum tertulis memang dibagi dua atau gimana kita tetap bawakan, nggak masalah," jelas Irwan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948759/ndank-surahman-cuma-terima-royalti-rp250-ribu-setiap-stinky-nyanyi-lagu-mungkinkah-dGIAhJKQyV.jpg
Ndank Surahman Cuma Terima Royalti Rp250 Ribu Setiap Stinky Nyanyi Lagu Mungkinkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948747/tak-digubris-andre-taulany-dan-stinky-ini-kata-ndank-surahman-wbRewnU5rk.jpg
Tak Digubris Andre Taulany dan Stinky, Ini Kata Ndank Surahman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/03/205/2948651/stinky-reborn-buka-suara-usai-dilarang-nyanyikan-mungkinkah-s9E4jvw8Fm.jpg
Stinky Reborn Buka Suara Usai Dilarang Nyanyikan Mungkinkah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917549/band-stinky-kini-hadir-dengan-2-vokalis-BiyQh01NgB.jpg
Band Stinky Kini Hadir dengan 2 Vokalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/29/205/2136100/lewat-single-terbaru-ari-zaldyan-ingin-wakili-perasaan-pria-tak-dianggap-97oAOaPE0R.jpg
Lewat Single Terbaru, Ari Zaldyan Ingin Wakili Perasaan Pria Tak Dianggap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/05/15/205/1898390/tinggalkan-andre-taulany-stinky-kini-gandeng-yoda-idol-v6jg2u4fr7.jpg
Tinggalkan Andre Taulany, Stinky Kini Gandeng Yoda Idol
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement