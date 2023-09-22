Ariel NOAH Ternyata Pernah Ribut Besar dengan salah satu Personel Band Ini

JAKARTA - Ariel NOAH rupanya sempat ribut besar dengan salah satu personel band. Hal tersebut bahkan diketahui saat ia berbincang dengan Armand Maulana di YouTube pada November 2020.

Sebelum akhirnya membongkar perseteruan Ariel NOAH dengan salah satu personel band, Armand pun sempat melontarkan pujian pada pelantun Separuh Aku tersebut. Sampai akhirnya diketahui bahwa Ariel sempat ribut dengan Qibil dari The Changcuters.

"Elu emang elu jadi pria idaman dari dulu itu emang bener. Kan bikin vokalis nggak dilihat sama elu waktu di Tarakanita," ujar Armand Maulana di YouTubenya.

"Kamu pernah main di Tarki, main bass, vokalisnya di depan, vokalisnya siapa ya namanya ya, masa kamu lupa nama vokalis sendiri?," lanjut Armand Maulana.

"Si Qibil kan?," tanya Ariel memastikan.

"Si Qibil, lu kan main bas di Tarakanita, eh Tarunabakti, kan cantik-cantik ya semuanya 'aaaaah' ke kamu," timpal Armand.

Lebih lanjut, Armand pun sempat bertanya soal perseteruan Ariel dengan Qibil saat masih duduk di bangku sekolah. Bahkan keduanya sempat ribut hingga pukul-pukulan.

Hal itu rupanya terjadi lantaran mantan personel NOAH yakni Uki.

"Elu pernah berantem di kelas sama si Qibil itu sampai pukul-pukulan, gara-gara?," tanya Armand Maulana.

"Si Uki yang buang penghapus kena Qibil. Pokoknya yang saya ingat saya dipukul pakai tempat kapur di sini (belakang kepala)," jawab Ariel.