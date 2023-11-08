Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia yang Pernah Berkunjung ke Israel

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |18:30 WIB
5 Artis Indonesia yang Pernah Berkunjung ke Israel
Artis Indonesia yang pernah berkunjung ke Israel (Foto: Instagram/asmirandah89)
A
A
A

JAKARTA - 5 Artis Indonesia yang pernah berkunjung Israel kini tengah banyak dicari netizen sejak meletusnya konflik Hamas-Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Konflik tersebut semakin berbuntut panjang lantaran ada ribuan korban jiwa berjatuhan.

Terlepas dari konflik tersebut, Israel menjadi salah satu wilayah di Timur Tengah yang kerap dikunjungi berbagai turis dari latar belakang agama berbeda, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi.

5 artis Indonesia ini juga pernah berkunjung ke Israel dengan tujuan yang beragam, ada yang hanya berwisata, perjalanan rohani, hingga berkunjung ke sanak saudara. Siapa saja mereka? Simak informasinya dilansir dari berbagai sumber berikut ini.

1. Asmirandah dan Jonas Rivano

Asmirandah dan Jonas Rivanno 

Pada 2017, pasangan pesinetron Asmirandah dan Jonas Rivanno diketahui melancong ke Israel. Tidak hanya sekedar berwisata, keduanya juga melakukan ziarah sekaligus mengucap janji pernikahan di gereja Katolik, Wedding Church.

2. Felicya Angelista

Felicya Angelista 

Pemilik brand skincare yang tengah menjadi perbincangan akibat dukungannya terhadap perang Israel-Palestina yang dianggap blunder ini juga pernah berkunjung ke Tanah Yahudi. Pada 2019, Felicya Angelista bersama sang ibunda, Novita Ratumbuysang, berkunjung ke Israel dan melakukan perjalanan rohani hingga ke Yordania.

Ibu dua anak tersebut bahkan menjalani proses pembaptisan di Sungai Yordan yang menjadi bagian dari wilayah Israel, Palestina, dan Yordania.

3. Fedi Nuril

Fedi Nuril 

Fedi Nuril sempat mengunjungi salah satu masjid paling berharga bagi umat Muslim, yakni Masjid Al Aqsa pada 2014. Kala itu wilayah Masjid Al Aqsa masih menjadi bagian Palestina yang terus diperebutkan oleh Israel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement