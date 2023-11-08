5 Artis Indonesia yang Pernah Berkunjung ke Israel

JAKARTA - 5 Artis Indonesia yang pernah berkunjung Israel kini tengah banyak dicari netizen sejak meletusnya konflik Hamas-Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Konflik tersebut semakin berbuntut panjang lantaran ada ribuan korban jiwa berjatuhan.

Terlepas dari konflik tersebut, Israel menjadi salah satu wilayah di Timur Tengah yang kerap dikunjungi berbagai turis dari latar belakang agama berbeda, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi.

BACA JUGA: 5 Artis Indonesia Galang Dana untuk Palestina

5 artis Indonesia ini juga pernah berkunjung ke Israel dengan tujuan yang beragam, ada yang hanya berwisata, perjalanan rohani, hingga berkunjung ke sanak saudara. Siapa saja mereka? Simak informasinya dilansir dari berbagai sumber berikut ini.

1. Asmirandah dan Jonas Rivano

Pada 2017, pasangan pesinetron Asmirandah dan Jonas Rivanno diketahui melancong ke Israel. Tidak hanya sekedar berwisata, keduanya juga melakukan ziarah sekaligus mengucap janji pernikahan di gereja Katolik, Wedding Church.

2. Felicya Angelista

Pemilik brand skincare yang tengah menjadi perbincangan akibat dukungannya terhadap perang Israel-Palestina yang dianggap blunder ini juga pernah berkunjung ke Tanah Yahudi. Pada 2019, Felicya Angelista bersama sang ibunda, Novita Ratumbuysang, berkunjung ke Israel dan melakukan perjalanan rohani hingga ke Yordania.

Ibu dua anak tersebut bahkan menjalani proses pembaptisan di Sungai Yordan yang menjadi bagian dari wilayah Israel, Palestina, dan Yordania.

BACA JUGA: 5 Artis Indonesia Dicap Pro Israel Usai Like Postingan Gal Gadot

3. Fedi Nuril

Fedi Nuril sempat mengunjungi salah satu masjid paling berharga bagi umat Muslim, yakni Masjid Al Aqsa pada 2014. Kala itu wilayah Masjid Al Aqsa masih menjadi bagian Palestina yang terus diperebutkan oleh Israel.