5 Artis Indonesia Galang Dana untuk Palestina

JAKARTA - Tidak sedikit artis Indonesia yang melakukan penggalangan dana untuk Palestina. Selain menyuarakan dukungan dan berdoa untuk saudara di Palestina, beberapa artis ini juga mengajak masyarakat untuk berdonasi.

Pengaruh besar para artis ini membuat mereka meraup nominal donasi yang cukup besar, bahkan sampai miliaran. Nantinya, uang tersebut akan langsung didonasikan untuk membantu saudara-saudara di Palestina yang tengah berjuang dalam perang melawan Israel.

BACA JUGA: 5 Artis Indonesia Dicap Pro Israel Usai Like Postingan Gal Gadot

Berikut, artis Indonesia yang galang dana untuk Palestina:

1. Teuku Wisnu





Aktor Teuku Wisnu dan keluarga membuka donasi untuk korban sipil. khususnya di Jalur Gaza yang menjadi korban serangan balasan Israel. Sampai artikel ini diturunkan, Teuku Wisnu bersama The Sungkars berhasil meraih donasi lebih dari Rp3,2 miliar.

2. Atta Halilintar

YouTuber Atta Halilintar membuka donasi peduli Palestina pada 25 Oktober 2023. Bersama sang istri, bapak satu anak ini bekerja sama dengan sebuah lembaga kemanusiaan melalui laman kitabisa.com/hatibaikpedulipalestina.

Donasi yang berhasil dikumpulkan Atta dan Aurel sendiri diketahui mencapai ratusan juta.

3. Melly Goeslaw

Penyanyi senior Melly Goeslaw kerap terjun langsung untuk membantu warga Palestina. Menariknya, kali ini istri Anto Hoed itu melakukan penggalangan dana dengan menjual barang-barang preloved bermerek di sosial medianya.