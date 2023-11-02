Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia Galang Dana untuk Palestina

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 02 November 2023 |18:00 WIB
5 Artis Indonesia Galang Dana untuk Palestina
Artis Indonesia galang dana untuk Palestina (Foto: Instagram/teukuwisnu)
A
A
A

JAKARTA - Tidak sedikit artis Indonesia yang melakukan penggalangan dana untuk Palestina. Selain menyuarakan dukungan dan berdoa untuk saudara di Palestina, beberapa artis ini juga mengajak masyarakat untuk berdonasi.

Pengaruh besar para artis ini membuat mereka meraup nominal donasi yang cukup besar, bahkan sampai miliaran. Nantinya, uang tersebut akan langsung didonasikan untuk membantu saudara-saudara di Palestina yang tengah berjuang dalam perang melawan Israel.

Berikut, artis Indonesia yang galang dana untuk Palestina:

1. Teuku Wisnu

Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar

Aktor Teuku Wisnu dan keluarga membuka donasi untuk korban sipil. khususnya di Jalur Gaza yang menjadi korban serangan balasan Israel. Sampai artikel ini diturunkan, Teuku Wisnu bersama The Sungkars berhasil meraih donasi lebih dari Rp3,2 miliar.

2. Atta Halilintar

Atta Halilintar

YouTuber Atta Halilintar membuka donasi peduli Palestina pada 25 Oktober 2023. Bersama sang istri, bapak satu anak ini bekerja sama dengan sebuah lembaga kemanusiaan melalui laman kitabisa.com/hatibaikpedulipalestina.

Donasi yang berhasil dikumpulkan Atta dan Aurel sendiri diketahui mencapai ratusan juta.

3. Melly Goeslaw

Melly Goeslaw

Penyanyi senior Melly Goeslaw kerap terjun langsung untuk membantu warga Palestina. Menariknya, kali ini istri Anto Hoed itu melakukan penggalangan dana dengan menjual barang-barang preloved bermerek di sosial medianya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement