Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibunya Pacaran dengan Brondong, Virgoun Setop Beri Uang Bulanan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:27 WIB
Ibunya Pacaran dengan Brondong, Virgoun Setop Beri Uang Bulanan
Virgoun setop uang bulanan ke ibunda gegara pacaran dengan brondong (Foto: Instagram/jordan_ali0992)
A
A
A

JAKARTA - Eva Manurung membuat klarifikasi soal hubungannya dengan seorang pria muda bernama Jordan Ali. Sempat hanya menganggapnya sebagai anak angkat, kini ibunda dari Virgoun tersebut justru blakblakan menyebut jika brondong tersebut adalah kekasihnya.

Sontak, pernyataan Eva tersebut membuat keluarganya melayangkan protes, termasuk Virgoun dan juga Febby Carol. Bahkan melalui akun Instagram miliknya, ipar dari Inara Rusli ini tampak memberi peringatan tegas pada Jordan dan menyebut bahwa pria tersebut sengaja mendekati ibunya lantaran ingin tenar.

"Lo baik,, gw baik. Lo sopan,, gw sopan. Lo gila,, gw lebih gila. Lo udh keterlaluan, pengin hits sampe nenek2 juga Loh karyakann.. numpang tenar sampai menghalalkan segala cara usaha loh bro astaga," ujar Febby dalam unggahan di Instagramnya.

Kakak Virgoun

"Kemarin lu ngomong apa penjelasan loh njirrr cuma kontennn.. sebates ibu dan anakk. Lahh skrg lu gas, bablas ngk karuan. Beda lagi cerita loh," sambungnya.

Saking kesalnya dengan sang ibu, Febby bahkan menyebut jika Virgoun sampai sengaja menghentikan uang bulanannya. Bahkan pihak keluarga mereka yang tersebar di berbagai daerah, ramai menelepon dan meminta untuk diberi penjelasan, terkait hubungan antara Eva dan Jordan.

"Jangan diem aja cuma bisa ngomong maaf loh Ini keluarga gw dari sabang sampai merauke dah meriah di group family. Kalo loh mau adu gila ma gw skalian tuh gw sebut nama loh Jordan Ali biar loh makin hits seperti yang loh mau. Gilingan loh nyokap gw sampe diberentiin uang bulanannya sama Virgoun perkara elo doank," papar Febby.

"Lu sanggup kasih bulanan nyokap gw 5 jt? Lu kalo mau cari duta cari TG yg kaya sekalian. Jangan nenek2 lu pepet numpang hits biar apa namanya kalo bulan numpang tenar hihhhhhh receh loh bro!!!" tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123361/virgoun-BqrS_large.jpg
Biodata dan Agama Virgoun, Mantan Suami Inara Rusli yang Diduga Pamer Pacar Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/33/3123295/luna_alhamdy-XUeB_large.jpg
Biodata Luna Alhamdy yang Diduga Pacar Baru Virgoun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041171/virgoun_dan_starla-8Lyu_large.jpg
Dapat Izin Inara Rusli Bertemu Virgoun, Starla: Mommy sama Daddy Sudah Baikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/33/3041052/virgoun-GYFb_large.jpg
Inara Rusli Perbolehkan Virgoun Bertemu Anak Usai Penuhi Syarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040790/virgoun-BRdj_large.jpg
Virgoun Sudah 2 Kali Bertemu Anak Usai Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/28/33/3040741/virgoun-j0EB_large.jpg
Inara Rusli Sebut Virgoun Sudah Bebas dari Rehabilitasi Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement