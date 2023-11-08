Ibunya Pacaran dengan Brondong, Virgoun Setop Beri Uang Bulanan

JAKARTA - Eva Manurung membuat klarifikasi soal hubungannya dengan seorang pria muda bernama Jordan Ali. Sempat hanya menganggapnya sebagai anak angkat, kini ibunda dari Virgoun tersebut justru blakblakan menyebut jika brondong tersebut adalah kekasihnya.

Sontak, pernyataan Eva tersebut membuat keluarganya melayangkan protes, termasuk Virgoun dan juga Febby Carol. Bahkan melalui akun Instagram miliknya, ipar dari Inara Rusli ini tampak memberi peringatan tegas pada Jordan dan menyebut bahwa pria tersebut sengaja mendekati ibunya lantaran ingin tenar.

"Lo baik,, gw baik. Lo sopan,, gw sopan. Lo gila,, gw lebih gila. Lo udh keterlaluan, pengin hits sampe nenek2 juga Loh karyakann.. numpang tenar sampai menghalalkan segala cara usaha loh bro astaga," ujar Febby dalam unggahan di Instagramnya.

"Kemarin lu ngomong apa penjelasan loh njirrr cuma kontennn.. sebates ibu dan anakk. Lahh skrg lu gas, bablas ngk karuan. Beda lagi cerita loh," sambungnya.

Saking kesalnya dengan sang ibu, Febby bahkan menyebut jika Virgoun sampai sengaja menghentikan uang bulanannya. Bahkan pihak keluarga mereka yang tersebar di berbagai daerah, ramai menelepon dan meminta untuk diberi penjelasan, terkait hubungan antara Eva dan Jordan.

"Jangan diem aja cuma bisa ngomong maaf loh Ini keluarga gw dari sabang sampai merauke dah meriah di group family. Kalo loh mau adu gila ma gw skalian tuh gw sebut nama loh Jordan Ali biar loh makin hits seperti yang loh mau. Gilingan loh nyokap gw sampe diberentiin uang bulanannya sama Virgoun perkara elo doank," papar Febby.

"Lu sanggup kasih bulanan nyokap gw 5 jt? Lu kalo mau cari duta cari TG yg kaya sekalian. Jangan nenek2 lu pepet numpang hits biar apa namanya kalo bulan numpang tenar hihhhhhh receh loh bro!!!" tegasnya.