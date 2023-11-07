Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Felicya Angelista Diseruduk Netizen Usai Diduga Pro Israel

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |03:30 WIB
Felicya Angelista Diseruduk Netizen Usai Diduga Pro Israel
Felicya Angelista Digeruduk Netizen Usai Diduga Pro Israel (Foto: Instagram/felicyangelista_)
A
A
A

JAKARTA - Felicya Angelista menjadi perbincangan di media sosial usai dianggap pro Israel. Hal tersebut terjadi usah ia membuat pernyataan soal keprihatinannya terhadap konflik antara Palestina dan Israel yang hingga kini masih belum berkesudahan.

Awalnya, Feli meminta agar konflik tersebut dihentikan. Bahkan ia sampai menangis saat mengetahui ada banyak korban anak dan ibu berjatuhan di Gaza.

"Halo semuanya di sini saya ingin mengungkapkan isi hati saya mengenai peperangan antara Israel dan Palestina. Saya berdoa untuk adanya upaya gencatan senjata supaya terjadi perdamaian dan peperangan ini bisa berhenti," ungkap Felicya Angelista dalam videonya tersebut.

"Kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh para korban, terutama korban anak-anak yang ada di Gaza, yang menerima banyak dampak buruk dari peperangan ini," katanya.

Felicya Angelista

Akan tetapi, videonya tersebut justru diseruduk netizen. Pasalnya, di pertengahan videonya, muncul cuplikan pemberitaan tentang penyerangan Hamas terhadap Israel, kematian walikota Israel karena serangan Hamas, dan cuplikan tentang serangan tiba-tiba Hamas yang menewaskan warga Israel.

Sontak, video istri dari Immanuel Caesar Hito itu ramai dibanjiri kritik oleh netizen. Bahkan, tak sedikit yang menyebut bahwa klarifikasi tersebut sengaja dibuat untuk menghindari pemboikotan pada produk kecantikan yang diproduksinya.

"Mba feli keliatan si pro Israel, di akhir video bnyk cuplikan2 berita/media yg d ambil dr media Israel," kata hanif***.

"EMANG BOLEH SENANGIS ITU?BIAR PRODUKNYA GA DIBOIKOT?," tutur aisyah***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/33/3098608/felicya_angelista-0IEX_large.jpg
Felicya Angelista dan Hito Rayakan Natal Pertama di Rumah Sendiri: Kado Spesial Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/33/2975342/felicya-angelista-tak-tutup-kemungkinan-tambah-momongan-lagi-6q2ly8DxL9.jpg
Felicya Angelista Tak Tutup Kemungkinan Tambah Momongan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/14/33/2954646/felicya-angelista-ikut-geram-lihat-ibu-yang-baru-melahirkan-kena-body-shaming-RZFu2XcZck.jpg
Felicya Angelista Ikut Geram Lihat Ibu yang Baru Melahirkan Kena Body Shaming
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/33/2917303/dituding-pro-israel-felicya-angelista-ada-kesalahan-pada-pengeditan-video-HzkBzCaXSw.jpg
Dituding Pro Israel, Felicya Angelista: Ada Kesalahan pada Pengeditan Video
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/33/2916530/felicya-angelista-saya-mendukung-kemerdekaan-palestina-KsBuEUHeUf.jpg
Felicya Angelista: Saya Mendukung Kemerdekaan Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/07/33/2915708/dianggap-pro-israel-felicya-angelista-menangis-di-video-klarifikasi-UQs9Rg9BPz.jpg
Dianggap Pro Israel, Felicya Angelista Menangis di Video Klarifikasi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement