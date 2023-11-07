Felicya Angelista Diseruduk Netizen Usai Diduga Pro Israel

JAKARTA - Felicya Angelista menjadi perbincangan di media sosial usai dianggap pro Israel. Hal tersebut terjadi usah ia membuat pernyataan soal keprihatinannya terhadap konflik antara Palestina dan Israel yang hingga kini masih belum berkesudahan.

Awalnya, Feli meminta agar konflik tersebut dihentikan. Bahkan ia sampai menangis saat mengetahui ada banyak korban anak dan ibu berjatuhan di Gaza.

"Halo semuanya di sini saya ingin mengungkapkan isi hati saya mengenai peperangan antara Israel dan Palestina. Saya berdoa untuk adanya upaya gencatan senjata supaya terjadi perdamaian dan peperangan ini bisa berhenti," ungkap Felicya Angelista dalam videonya tersebut.

"Kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh para korban, terutama korban anak-anak yang ada di Gaza, yang menerima banyak dampak buruk dari peperangan ini," katanya.

Akan tetapi, videonya tersebut justru diseruduk netizen. Pasalnya, di pertengahan videonya, muncul cuplikan pemberitaan tentang penyerangan Hamas terhadap Israel, kematian walikota Israel karena serangan Hamas, dan cuplikan tentang serangan tiba-tiba Hamas yang menewaskan warga Israel.

Sontak, video istri dari Immanuel Caesar Hito itu ramai dibanjiri kritik oleh netizen. Bahkan, tak sedikit yang menyebut bahwa klarifikasi tersebut sengaja dibuat untuk menghindari pemboikotan pada produk kecantikan yang diproduksinya.

"Mba feli keliatan si pro Israel, di akhir video bnyk cuplikan2 berita/media yg d ambil dr media Israel," kata hanif***.

"EMANG BOLEH SENANGIS ITU?BIAR PRODUKNYA GA DIBOIKOT?," tutur aisyah***.