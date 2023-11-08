Wirang Birawa Sudah Prediksi Perpisahan Okie Agustina dan Gunawan 2 Tahun Lalu

JAKARTA - Paranormal Wirang Birawa kembali mengunggah pernyataan kontroversial di akun Instagram pribadinya. Dia mengaku, mendapat firasat seorang teman sedang diselingkuhi pasangannya.

"Firasat itu mengatakan, mereka bisa berpisah (dan berakhir) di meja pengadilan. Menurut kalian, gue bilang enggak ya ke teman itu? Firasat yang paling dilema ya begini," ujarnya dalam unggahan tersebut, pada 7 November 2023.

Dalam lanjutan unggahannya, sang paranormal memastikan, teman yang sedang dibahasnya itu berstatus artis dan seorang wanita. "Nanti, bukti-bukti itu akan muncul sendiri. Ini bukan hanya firasat," ungkapnya lagi.

Menariknya, dari 872 komentar yang memenuhi unggahan itu, terlihat Okie Agustina turut berkomentar. "Wirang, aku mau telepon. Nomormu yang aktif yang mana sih?" kata ibu empat anak tersebut dalam komentarnya.

Meski tidak memastikan bahwa unggahan itu untuk Okie Agustina, namun dalam percakapan di DM Instagram, Wirang mengatakan, sudah memprediksi perpisahan mantan istri Pasha Ungu itu dengan Gunawan Dwi Cahyo, sejak 2 tahun lalu.

Okie dalam unggahannya menuliskan, selama ini tak pernah percaya pada firasat Wirang. "Karena gue melihat apa yang ada di depan mata. Tapi kayaknya, sekarang gue perlu ngobrol sama lo," katanya.

Terkait permasalahan yang dihadapi Okie Agustina, Wirang menyarankan agar ibu empat anak itu menenangkan diri terlebih dahulu. "Banyak-banyak berdoa semoga semuanya bisa terlewati."