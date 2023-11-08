4 Alasan Film 1Anunnaki Dilarang Tayang

JAKARTA - Kehadiran film 1Anunnaki ternyata tidak disambut dengan baik kehadirannya bahkan telah dikecam di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Tentu saja hal ini turut menjadi perhatian banyak orang yang penasaran dibalik alasan dan penyebab film tersebut dilarang.

Dikabarkan kemunculan film tersebut lantas berbahaya karena membuat geger banyak orang karena teori konspirasi yang diciptakan pada film tersebut. Lantas benarkah sedemikain seramnya?

Berikut simak informasi selengkapnya melalui ulasan ini. Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Selasa (07/11/2023) terkait penyebab film 1Anunnaki dilarang naik tayang.

4 Penyebab Film 1Anunnaki Dilarang Tayang

1. Dikecam Banyak Negara Dunia

Penyebab pertama dibalik film 1Anunnaki dilarang tayang karena isi ceritanya membawa hal-hal kontroversial. Maka dari itu banyak negara di dunia turut memboikot film ini untuk dihilangkan sepenuhnya karena dapat merusak peradaban, agama dan kepercayaan manusia satu sama lain.

2. Bertolak Belakang Dengan Ajaran Agama

Alasan kedua film 1Anunnaki dilarang tayang juga karena isi ceritanya bertolak belakang dengan ajaran agama. Pada cuplikan film tersebut terukir bahwa nenek moyang manusia adalah alien bukanlah seorang manusia utusan allah YME yaitu adam dan hawa. Tentu saja tayangan satu ini sangat berlawanan dengan nilai dan ajaran setiap agama dan berpotensi terjadi penistaan nilai-nilai agama. Oleh karena itu tidak heran bila film tersebut melanggar UU NO. 33 Tahun 2009 tentang perfilman tepatnya di bab tiga pasal 6 karena menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan agama.