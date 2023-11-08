Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kolaborasi MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment, Hadirkan Film Lembayung

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |13:47 WIB
Kolaborasi MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment, Hadirkan Film <i>Lembayung</i>
MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment berkolaborasi dalam film Lembayung (Foto: Nurul Amanah/MPI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Pictures berkolaborasi dengan Tiger Wong Entertainment milik Baim Wong lewat film berjudul Lembayung. Pada hari ini, Rabu (8/11/2023), MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment pun resmi mengumumkan jajaran pemain yang akan membintangi film yang disutradarai oleh Baim Wong dan Ruben Adrian.

Film Lembayung sendiri mengangkat kisah dari thread yang viral berjudul 'Jin Poli Gigi' yang diilhami dari kisah nyata dua orang mahasiswa saat menjalani magang di sebuah klinik. Mereka merasa diganggu oleh mahluk gaib selama menjalani magang di sana.

Sederet aktor dan aktris kenamaan tanah air terlibat dalam film bergenre horor thriller ini. Perpaduan antara aktor muda berbakat yang sedang naik daun bersama beberapa aktor gaek menjadi ansambel cast yang solis, seperti Arya Saloka, Taskya Namya, Yasamin Jasem, Tio Pakusadewo, Asri Welas, Paula Verhoeven, Daffa Wardhana, Erik Astrada, dan Ence Bagus.

Film Lembayung

Di industri perfilman tanah air, Yasamin Jasem dan Taskya Namya belakangan begitu mencuri perhatian penonton dan menuai pujian lewat film horor yang dibintanginya.

Film ini pun menandai debut Baim Wong sebagai sutradara dan film horor pertama pula bagi MNC Pictures. Serba perdana, President Director MNC Pictures Titan Hermawan pun mengaku bahwa membutuhkan diskusi yang memakan waktu cukup panjang bersama Baim Wong untuk akhirnya mewujudkan film ini.

Pasalnya, debut ini ingin dijadikan momentum untuk melahirkan karya horor berbeda dan naik level di tengah gempuran film horor di industri perfilman Tanah Air. Menariknya, Baim Wong sendiri lah yang akhirnya menawarkan diri untuk duduk di kursi sutradara film Lembayung

"Kita punya suatu ide cerita film yang terinspirasi dari satu thread akhirnya ngobrol sama Baim, Baim kepincut sama ceritanya, kita ngobrol lebih jauh dan lebih panjang, Baim bilang ingin jadi sutradara," ujar Titan Hermawan dalam konferensi pers film Lembayung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/598/3078860/cassandra_lee-lZQs_large.jpg
Cassandra Lee Penuh Emosi di Sinetron Cinta Berakhir Bahagia RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/598/3045026/sinetron_cinta_yasmin-lT60_large.jpg
Sinetron Cinta Yasmin Tayang Perdana, Kru dan Artis Tumpengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/205/3017649/mnc-pictures-dan-tiger-wong-entertainment-umumkan-penggunaan-master-rekaman-lagu-sabda-alam-untuk-ost-film-Qpn3kht1wP.jpg
MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment Umumkan Penggunaan Master Rekaman Lagu Sabda Alam untuk OST Film
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000742/penulis-novel-temillasari-bagikan-tips-menulis-di-klaklik-connection-with-avoskin-5Xm25S26Ag.jpeg
Penulis Novel Temillasari Bagikan Tips Menulis di Klaklik Connection with Avoskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000727/motivasi-mahasiswa-untuk-menulis-kreatif-mnc-pictures-bagikan-hadiah-PtDObfXMUH.jpeg
Motivasi Mahasiswa untuk Menulis Kreatif, MNC Pictures Bagikan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/598/3000694/klaklik-connection-with-avoskin-ajak-mahasiswa-gali-potensi-jadi-konten-kreator-lhrGLWv8M8.jpeg
Klaklik Connection with Avoskin Ajak Mahasiswa Gali Potensi Jadi Konten Kreator
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement