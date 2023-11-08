Kolaborasi MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment, Hadirkan Film Lembayung

JAKARTA - MNC Pictures berkolaborasi dengan Tiger Wong Entertainment milik Baim Wong lewat film berjudul Lembayung. Pada hari ini, Rabu (8/11/2023), MNC Pictures dan Tiger Wong Entertainment pun resmi mengumumkan jajaran pemain yang akan membintangi film yang disutradarai oleh Baim Wong dan Ruben Adrian.

Film Lembayung sendiri mengangkat kisah dari thread yang viral berjudul 'Jin Poli Gigi' yang diilhami dari kisah nyata dua orang mahasiswa saat menjalani magang di sebuah klinik. Mereka merasa diganggu oleh mahluk gaib selama menjalani magang di sana.

Sederet aktor dan aktris kenamaan tanah air terlibat dalam film bergenre horor thriller ini. Perpaduan antara aktor muda berbakat yang sedang naik daun bersama beberapa aktor gaek menjadi ansambel cast yang solis, seperti Arya Saloka, Taskya Namya, Yasamin Jasem, Tio Pakusadewo, Asri Welas, Paula Verhoeven, Daffa Wardhana, Erik Astrada, dan Ence Bagus.

Di industri perfilman tanah air, Yasamin Jasem dan Taskya Namya belakangan begitu mencuri perhatian penonton dan menuai pujian lewat film horor yang dibintanginya.

Film ini pun menandai debut Baim Wong sebagai sutradara dan film horor pertama pula bagi MNC Pictures. Serba perdana, President Director MNC Pictures Titan Hermawan pun mengaku bahwa membutuhkan diskusi yang memakan waktu cukup panjang bersama Baim Wong untuk akhirnya mewujudkan film ini.

Pasalnya, debut ini ingin dijadikan momentum untuk melahirkan karya horor berbeda dan naik level di tengah gempuran film horor di industri perfilman Tanah Air. Menariknya, Baim Wong sendiri lah yang akhirnya menawarkan diri untuk duduk di kursi sutradara film Lembayung

"Kita punya suatu ide cerita film yang terinspirasi dari satu thread akhirnya ngobrol sama Baim, Baim kepincut sama ceritanya, kita ngobrol lebih jauh dan lebih panjang, Baim bilang ingin jadi sutradara," ujar Titan Hermawan dalam konferensi pers film Lembayung di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).