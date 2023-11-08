Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

AMI Awards 2023, Netizen Keluhkan Konsep dan Tayangan Buruk

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 08 November 2023 |23:46 WIB
AMI Awards 2023, Netizen Keluhkan Konsep dan Tayangan Buruk
AMI Awards 2023 (Foto: Youtube AMI Awards 2023)
A
A
A

JAKARTA - AMI Awards 2023 ke-26 yang digelar pada Rabu (8/11/2023) menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Ajang apresiasi untuk insan musik tanah air itu mendadak jadi sasaran hujatan netizen.

Akun YouTube Kanal Indonesiana TV yang menyiarkan secara langsung ajang AMI Awards 2023 ini pun dipenuhi dengan komentar netizen yang mengeluhkan konsep acara.

Mengusung konsep berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, AMI Awards 2023 ini malah menuai komentar negatif dari netizen. Seperti yang diketahui, AMI Awards edisi kali ini tak lagi disiarkan di stasiun televisi. Selain itu, ajang ini juga tak menghadirkan sesi speech untuk pemenang di atas panggung di beberapa kategori pamungkas melainkan disiapkan sesi khusus nantinya di akhir acara.

AMI Awards 2023, Netizen Keluhkan Konsep dan Tayangan Buruk

Konsep acara seperti ini justru disayangkan oleh netizen. Pasalnya, mereka menantikan momen speech dari para idolanya yang kerap kali begitu mengharukan saat menerima piala bergengsi tersebut di atas panggung. Bahkan di tahun ini, piala tak diberikan langsung oleh pembaca nominasi melainkan diambil sendiri oleh pemenangnya.

Momen interaksi pembaca nominasi yang kerap kali menghiasi layar kaca dengan bincang-bincang santainya pun dihilangkan. Tak ada lagi momen menegangkan saat pembaca nominasi akan mengumumkan peraih penghargaan, digantikan dengan pembacaan pemenang langsung oleh pemandu acara.

Belum lagi tata panggung dengan pencahayaan yang dinilai terlalu redup oleh penonton sehingga dirasa kurang nyaman saat menyaksikannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917028/tayangan-ami-awards-2023-viral-netizen-ungkap-buruknya-kualitas-produksi-idbdIVIILo.jpg
Tayangan AMI Awards 2023 Viral, Netizen Ungkap Buruknya Kualitas Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917020/daftar-lengkap-pemenang-ami-awards-2023-2niq5DmRtA.jpg
Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916983/alasan-penggemar-lesti-kejora-murka-nonton-ami-awards-2023-9zq80VEeMX.jpg
Alasan Penggemar Lesti Kejora Murka Nonton AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916959/aziz-hedra-keget-berhasil-raih-ami-awards-2023-dD1CAT5xjm.jpg
Aziz Hedra Kaget Berhasil Raih AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916981/pemandu-acara-ami-awards-2023-salah-sebut-nama-pemenang-netizen-murka-k8rCq7Rb0v.jpg
Pemandu Acara AMI Awards 2023 Salah Sebut Nama Pemenang, Netizen Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916977/siaran-langsung-ami-awards-2023-gelap-dan-pecah-netizen-sumpah-zonk-HKUPaevihK.jpg
Siaran Langsung AMI Awards 2023 Gelap dan Pecah, Netizen: Sumpah Zonk!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement