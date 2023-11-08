AMI Awards 2023, Netizen Keluhkan Konsep dan Tayangan Buruk

JAKARTA - AMI Awards 2023 ke-26 yang digelar pada Rabu (8/11/2023) menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Ajang apresiasi untuk insan musik tanah air itu mendadak jadi sasaran hujatan netizen.

Akun YouTube Kanal Indonesiana TV yang menyiarkan secara langsung ajang AMI Awards 2023 ini pun dipenuhi dengan komentar netizen yang mengeluhkan konsep acara.

Mengusung konsep berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, AMI Awards 2023 ini malah menuai komentar negatif dari netizen. Seperti yang diketahui, AMI Awards edisi kali ini tak lagi disiarkan di stasiun televisi. Selain itu, ajang ini juga tak menghadirkan sesi speech untuk pemenang di atas panggung di beberapa kategori pamungkas melainkan disiapkan sesi khusus nantinya di akhir acara.

Konsep acara seperti ini justru disayangkan oleh netizen. Pasalnya, mereka menantikan momen speech dari para idolanya yang kerap kali begitu mengharukan saat menerima piala bergengsi tersebut di atas panggung. Bahkan di tahun ini, piala tak diberikan langsung oleh pembaca nominasi melainkan diambil sendiri oleh pemenangnya.

Momen interaksi pembaca nominasi yang kerap kali menghiasi layar kaca dengan bincang-bincang santainya pun dihilangkan. Tak ada lagi momen menegangkan saat pembaca nominasi akan mengumumkan peraih penghargaan, digantikan dengan pembacaan pemenang langsung oleh pemandu acara.

Belum lagi tata panggung dengan pencahayaan yang dinilai terlalu redup oleh penonton sehingga dirasa kurang nyaman saat menyaksikannya.