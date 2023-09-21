JAKARTA - AMI Awards ke-26 akan diselenggarakan pada 8 November 2023. Di edisi kali ini, apresiasi insan musik Indonesia ini akan menyuguhkan konsep berbeda. Jika biasanya disiarkan di stasiun televisi, kali ini AMI Awards akan diadakan secara langsung di JIEXPO Kemayoran.
Selain itu, AMI Awards 2023 ini menambahkan enam kategori baru. Keenam kategori baru tersebut adalah Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Koplo Terbaik, Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Melayu Terbaik, Karya Orkestra Terbaik, Album Film Scoring Terbaik, Album Musikal Terbaik dan Album Alternatif Terbaik.
Tercatat sebanyak 4.858 lagu telah terdaftar untuk ikut serta dalam AMI Awards 2023, baik produksi single maupun album yang dirilis secara komersial dalam periode 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 2023. Jumlah lagu tersebut berasal dari berbagai macam genre musik yang melibatkan musisi senior maupun pendatang baru.
Nama-nama musisi yang masuk nominasi pun telah diumumkan dari total 62 kategori yang akan mendapat penghargaan.
Berikut daftar lengkap kategori dan nominasi AMI Awards 2023:
BIDANG POP
ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK
Anggi Marito – Tak Segampang Itu
Mahalini – Sial
Nadin Amizah – Rayuan Perempuan Gila
Raisa – Nyaman Tak Cukup
Yura Yunita – Jalan Pulang
Ziva Magnolya – Pilihan Yang Terbaik
ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK
Andmesh – Andaikan Kau Datang
Pamungkas – Kemarin
Raim Laode – Komang
Stevan Pasaribu – Tak Pernah Cukup
Virgoun – Saat Kau Telah Mengerti
DUO/GRUP POP TERBAIK
Armada – Memori
For Revenge – Untuk Siapa?
Juicy Luicy – Sayangnya
Ungu – Dasar Hati
Yovie & Nuno – Misal
PENCIPTA LAGU POP TERBAIK
Andmesh Kamaleng, Mahalini, Mohammed Kamga – Sial
Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Ilman Ibrahim Isa – Badai Telah Berlalu
Dewi Lestari – Nyaman Tak Cukup
Mario G. Klau – Tak Segampang Itu
Raim Laode – Komang
PENATA MUSIK POP TERBAIK
Andi Rianto – Sang Dewi
Lafa Pratomo – Rayuan Perempuan Gila
Laleilmanino, Diskoria – Badai Telah Berlalu
Ronald Steven – Kau
S/EEK – Biar Menjadi Kenangan
ALBUM POP TERBAIK
Another Journey : The Beginning – Rossa
Fabula – Mahalini
Magnolya – Ziva Magnolya
Renung Resah – Raissa Anggiani
Rubik – Dere
BIDANG ROCK
ARTIS SOLO ROCK/INSTRUMENTALIA ROCK TERBAIK
Aldrian Risjad – Pujaan Massa
Arul Efansyah – Generasi
Clever Moose – The Hammer
Dochi Sadega – Downunder Downunder
Isyana Sarasvati – mindblowing!
DUO/GRUP/KOLABORASI ROCK TERBAIK
Barasuara – Fatalis
Koil – Pecandu Narkotbah
Kotak, Ras Muhammad – Sabda Netizen
The Jansen – Langit Tak Seharusnya Biru
Voice of Baceprot – PMS
ALBUM ROCK TERBAIK
Aksioma – Kelompok Penerbang Roket, Eka Annash
Banal Semakin Binal – The Jansen
Dusseldorf EP – Dochi Sadega
Get Well Soon – Pee Wee Gaskins
Pecandu Narkotbah – Koil
BIDANG JAZZ
ARTIS JAZZ TERBAIK
Batavia Collective – Joni Indo
Dua Empat, Hansen Arief, Joshua Alexander, Vira Talisa – I Wish You Love
Indra Lesmana – Do The Math
Jason Mountario, Sri Hanuraga, Kelvin Andreas – LOVE IS
Natasya Elvira – So Lucky to be Young
ARTIS JAZZ KONTEMPORER TERBAIK
Adi Darmawan, Agam Hamzah – Dream Lulubye
Barry Likumahuwa & The Rhythm Service – 24 Moments
Indro Hardjodikoro, Sruti Respati – Kala Itu
Littlefingers – Sangfroid
Tompi - Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya
ALBUM JAZZ TERBAIK
Do The Math – Indra Lesmana
Jhung Kejhungan – Adi Darmawan
LOVE IS - Jason Mountario, Sri Hanuraga, Kelvin Andreas
SeLF Vol.I – Littlefingers
Some Of My Best Friends Are Jazz Cats! - Dua Empat, Hansen Arief, Joshua Alexander
BIDANG SOUL/R&B
ARTIS SOLO SOUL/R&B TERBAIK
Andrea Tanzil – Uneasy
Aziz Hedra – Somebody’s Pleasure
Kaleb J – To The Moon And Back
Paul Partohap – THANK YOU 4 LOVIN’ ME
Rafi Sudirman – Faraway
Teza Sumendra – The Intro(vert)
DUO/GRUP/KOLABORASI SOUL/R&B TERBAIK
Adrian Khalif, Juicy Luicy – Sialan
GAC (Gamaliel Audrey Cantika) – BARU
New Chaseiro – Sesaat Berdua
Rahmania Astrini, Teddy Adhitya – Space
Rayi Putra, Kaleb J – Come Over
ARTIS SOLO R&B KONTEMPORER TERBAIK
Dhira Bongs – At Least Once
Kara Chenoa – Simple Crush
Kunto Aji – Salam Pada Rindu
Mezzaluna – Setting Up The Phone Call
Uap Widya - Crush
DUO/GRUP/KOLABORASI R&B KONTEMPORER TERBAIK
Dreane – Too Far
Galdive – A Friend
Jordy Waelauruw, Pieter Anroputra, Niel Larumunde – House of Blues
Tripov – Round & Round
Voxxes – Paris
BIDANG DANGDUT
ARTIS SOLO DANGDUT TERBAIK
Iis Dahlia – Karena Cinta
King Nassar – Aku Bukan Rahwana
Meli – Cinta Tak Bermata
Rara – Larut Tanpa Kepastian
Sridevi - Mataharimu
ARTIS SOLO DANGDUT KONTEMPORER TERBAIK
Aulia – Mahar
Faul Gayo – Kambing Hitam
Lesti – Insan Biasa
Lesti – Sekali Seumur Hidup
Selfi Yamma – Ada Di Mana Mana
DUO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT TERBAIK
D’Divo – Cinta Separuh Jiwa
Dewa 19, Elvy Sukaesih, Mulan Jameela – Bimbang
Hari, Putri – Sempurnakan Cinta
Rhoma Irama, Elvy Sukaesih - Cinta Dalam Khayalan
Ridho Rhoma & Sonet 2 Band – Harapan Jiwa
ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT ELEKTRO TERBAIK
Azmy Z – Laleur Hejo
Fitri Carlina – 12345
Ghea Youbi – SHH
Meli Dedi – Sikok Bagi Duo
Tuty Wibowo, Bunda Corla – No Comment
PENCIPTA LAGU DANGDUT TERBAIK
Adibal Sahrul – Sekali Seumur Hidup
Adibal Sahrul – Larut Tanpa Kepastian
Erie Suzan – Cinta Separuh Jiwa
Nurbayan – Mahar
Rhoma Irama – Cinta Dalam Khayalan
PENATA MUSIK DANGDUT TERBAIK
Ahmad Dhani – Bimbang
Hendri Lamiri, Ryan Amri – Karena Cinta
Rony Djalil, Rhoma Irama & SONETA Group – Cinta Dalam Khayalan
Yusuf Tojiri – Larut Tanpa Kepastian
Yusuf Tojiri – Sekali Seumur Hidup
BIDANG LAGU ANAK-ANAK
ARTIS SOLO ANAK-ANAK TERBAIK
Amora Lemos – Buku Mimpiku
Arsy Hermansyah – Friendship is Rollercoaster
Jasmine Ayudhya – Bangun Tidur
Pamela Ghaniya – Serukan Pada Dunia
Pinky Awahita – Corat-coret Lukisan
Quinn Salman – Hey
DUO/GRUP/KOLABORASI ANAK-ANAK TERBAIK
Arinaga Family – Tarian Ayam
Bintang Yukio, Gemintang Misaki – Abang Tukang Bakso
Blinkstars – Kamu Berarti
SVARAGITA – Happy Birthday
Tatjana & Bima – Magic Words
PENCIPTA LAGU ANAK-ANAK TERBAIK
Andrew Darmoko, Erlin – Kamu Berarti
Ari Zenal – Tarian Ayam
Ifa Fachir, Kalya Islamadina, Adjani, Amira Karin – Buku Mimpiku
Quinn Salman – Hey
Simhala Avadana, Duhita Pancatantra – Serukan Pada Dunia
PENATA MUSIK LAGU ANAK-ANAK TERBAIK
Ali Sugiri - Friendship is Rollercoaster
Alvin Witarsa – Hey
Arsha Composer, Donny Prasetyo – Senandung Kebajikan
Caturadi Septembrianto – Serukan Pada Dunia
Ifa Fachir, Dimas Wibisana – Buku Mimpiku
BIDANG ALTERNATIF
ARTIS SOLO ALTERNATIF TERBAIK
Denisa - Request for Penance
Fei Luthfy - It Could've Been Beautiful
Hindia – Janji Palsu
Reruntuh - In Your Loudest Fear
Romantic Echoes - Yang kau Hindari Terjadi
DUO/GRUP/KOLABORASI ALTERNATIF TERBAIK
Barasuara – Merayakan Fana
Efek Rumah Kaca, Suraa – Fun Kaya Fun
Reality Club – Love Epiphany
SCALLER – Music All We Have
Sore - Maka Terjadilah Sekilas Kisah Murah
ALBUM ALTERNATIF TERBAIK
Noises & Clarity – SCALLER
Paradisa – Romantic Echoes
Quo Vadis, SORE? – Sore
Reality Club Presents... – Reality Club
Rimpang – Efek Rumah Kaca
BIDANG KERONCONG
ARTIS KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/ASLI TERBAIK
Kunto Bagaskoro - Lgm.Senja kintamani
Mamiek Marsudi - Kr. Misteri Cinta
Ninuk Herdjini - Stambul Kenangan Terindah
Sekar Kalyana - Persembahanku
Tuti Maryati - Kr. Hijaunya Negeriku
ARTIS KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/EKSTRA/KONTEMPORER TERBAIK
Keroncong Tujuh Putri, Sundari Soekotjo – Kasih Wanita
Kos Atos, Iksan Skuter – Kopi
Krontjong Toegoe - Merry Krontjong, Everyone
Paksiband – Panen Raya
Tegar Dyon Muhammad - Ning Kene Dina Iki (Ost. Tilik Campursari Version)
BIDANG DANCE
ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI DANCE TERBAIK
GLAS – Sweet Lie
Jevin Julian – Free Fallin’
Rinni Wulandari – Switch
Whisnu Santika, Volt – Sahara
Winky Wiryawan, Evan Virgan – Kill The Silence