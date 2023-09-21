Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Daftar Lengkap Nominasi AMI Awards 2023, Ada Enam Kategori Baru

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |22:17 WIB
Daftar Lengkap Nominasi AMI Awards 2023, Ada Enam Kategori Baru
Nominasi Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2023 (Foto: Okezone)
JAKARTA - AMI Awards ke-26 akan diselenggarakan pada 8 November 2023. Di edisi kali ini, apresiasi insan musik Indonesia ini akan menyuguhkan konsep berbeda. Jika biasanya disiarkan di stasiun televisi, kali ini AMI Awards akan diadakan secara langsung di JIEXPO Kemayoran.

Selain itu, AMI Awards 2023 ini menambahkan enam kategori baru. Keenam kategori baru tersebut adalah Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Koplo Terbaik, Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Melayu Terbaik, Karya Orkestra Terbaik, Album Film Scoring Terbaik, Album Musikal Terbaik dan Album Alternatif Terbaik.

Daftar Lengkap Nominasi AMI Awards 2023, Ada Enam Kategori Baru

Tercatat sebanyak 4.858 lagu telah terdaftar untuk ikut serta dalam AMI Awards 2023, baik produksi single maupun album yang dirilis secara komersial dalam periode 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 2023. Jumlah lagu tersebut berasal dari berbagai macam genre musik yang melibatkan musisi senior maupun pendatang baru.

Nama-nama musisi yang masuk nominasi pun telah diumumkan dari total 62 kategori yang akan mendapat penghargaan.

Berikut daftar lengkap kategori dan nominasi AMI Awards 2023:

BIDANG POP

ARTIS SOLO WANITA POP TERBAIK

Anggi Marito – Tak Segampang Itu

Mahalini – Sial

Nadin Amizah – Rayuan Perempuan Gila

Raisa – Nyaman Tak Cukup

Yura Yunita – Jalan Pulang

Ziva Magnolya – Pilihan Yang Terbaik

ARTIS SOLO PRIA POP TERBAIK

Andmesh – Andaikan Kau Datang

Pamungkas – Kemarin

Raim Laode – Komang

Stevan Pasaribu – Tak Pernah Cukup

Virgoun – Saat Kau Telah Mengerti

DUO/GRUP POP TERBAIK

Armada – Memori

For Revenge – Untuk Siapa?

Juicy Luicy – Sayangnya

Ungu – Dasar Hati

Yovie & Nuno – Misal

PENCIPTA LAGU POP TERBAIK

Andmesh Kamaleng, Mahalini, Mohammed Kamga – Sial

Anindyo Baskoro, Arya Aditya Ramadhya, Ilman Ibrahim Isa – Badai Telah Berlalu

Dewi Lestari – Nyaman Tak Cukup

Mario G. Klau – Tak Segampang Itu

Raim Laode – Komang

PENATA MUSIK POP TERBAIK

Andi Rianto – Sang Dewi

Lafa Pratomo – Rayuan Perempuan Gila

Laleilmanino, Diskoria – Badai Telah Berlalu

Ronald Steven – Kau

S/EEK – Biar Menjadi Kenangan

ALBUM POP TERBAIK

Another Journey : The Beginning – Rossa

Fabula – Mahalini

Magnolya – Ziva Magnolya

Renung Resah – Raissa Anggiani

Rubik – Dere

BIDANG ROCK

ARTIS SOLO ROCK/INSTRUMENTALIA ROCK TERBAIK

Aldrian Risjad – Pujaan Massa

Arul Efansyah – Generasi

Clever Moose – The Hammer

Dochi Sadega – Downunder Downunder

Isyana Sarasvati – mindblowing!

DUO/GRUP/KOLABORASI ROCK TERBAIK

Barasuara – Fatalis

Koil – Pecandu Narkotbah

Kotak, Ras Muhammad – Sabda Netizen

The Jansen – Langit Tak Seharusnya Biru

Voice of Baceprot – PMS

ALBUM ROCK TERBAIK

Aksioma – Kelompok Penerbang Roket, Eka Annash

Banal Semakin Binal – The Jansen

Dusseldorf EP – Dochi Sadega

Get Well Soon – Pee Wee Gaskins

Pecandu Narkotbah – Koil

BIDANG JAZZ

ARTIS JAZZ TERBAIK

Batavia Collective – Joni Indo

Dua Empat, Hansen Arief, Joshua Alexander, Vira Talisa – I Wish You Love

Indra Lesmana – Do The Math

Jason Mountario, Sri Hanuraga, Kelvin Andreas – LOVE IS

Natasya Elvira – So Lucky to be Young

ARTIS JAZZ KONTEMPORER TERBAIK

Adi Darmawan, Agam Hamzah – Dream Lulubye

Barry Likumahuwa & The Rhythm Service – 24 Moments

Indro Hardjodikoro, Sruti Respati – Kala Itu

Littlefingers – Sangfroid

Tompi - Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya

ALBUM JAZZ TERBAIK

Do The Math – Indra Lesmana

Jhung Kejhungan – Adi Darmawan

LOVE IS - Jason Mountario, Sri Hanuraga, Kelvin Andreas

SeLF Vol.I – Littlefingers

Some Of My Best Friends Are Jazz Cats! - Dua Empat, Hansen Arief, Joshua Alexander

BIDANG SOUL/R&B

ARTIS SOLO SOUL/R&B TERBAIK

Andrea Tanzil – Uneasy

Aziz Hedra – Somebody’s Pleasure

Kaleb J – To The Moon And Back

Paul Partohap – THANK YOU 4 LOVIN’ ME

Rafi Sudirman – Faraway

Teza Sumendra – The Intro(vert)

DUO/GRUP/KOLABORASI SOUL/R&B TERBAIK

Adrian Khalif, Juicy Luicy – Sialan

GAC (Gamaliel Audrey Cantika) – BARU

New Chaseiro – Sesaat Berdua

Rahmania Astrini, Teddy Adhitya – Space

Rayi Putra, Kaleb J – Come Over

ARTIS SOLO R&B KONTEMPORER TERBAIK

Dhira Bongs – At Least Once

Kara Chenoa – Simple Crush

Kunto Aji – Salam Pada Rindu

Mezzaluna – Setting Up The Phone Call

Uap Widya - Crush

DUO/GRUP/KOLABORASI R&B KONTEMPORER TERBAIK

Dreane – Too Far

Galdive – A Friend

Jordy Waelauruw, Pieter Anroputra, Niel Larumunde – House of Blues

Tripov – Round & Round

Voxxes – Paris

BIDANG DANGDUT

ARTIS SOLO DANGDUT TERBAIK

Iis Dahlia – Karena Cinta

King Nassar – Aku Bukan Rahwana

Meli – Cinta Tak Bermata

Rara – Larut Tanpa Kepastian

Sridevi - Mataharimu

ARTIS SOLO DANGDUT KONTEMPORER TERBAIK

Aulia – Mahar

Faul Gayo – Kambing Hitam

Lesti – Insan Biasa

Lesti – Sekali Seumur Hidup

Selfi Yamma – Ada Di Mana Mana

DUO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT TERBAIK

D’Divo – Cinta Separuh Jiwa

Dewa 19, Elvy Sukaesih, Mulan Jameela – Bimbang

Hari, Putri – Sempurnakan Cinta

Rhoma Irama, Elvy Sukaesih - Cinta Dalam Khayalan

Ridho Rhoma & Sonet 2 Band – Harapan Jiwa

ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI DANGDUT ELEKTRO TERBAIK

Azmy Z – Laleur Hejo

Fitri Carlina – 12345

Ghea Youbi – SHH

Meli Dedi – Sikok Bagi Duo

Tuty Wibowo, Bunda Corla – No Comment

PENCIPTA LAGU DANGDUT TERBAIK

Adibal Sahrul – Sekali Seumur Hidup

Adibal Sahrul – Larut Tanpa Kepastian

Erie Suzan – Cinta Separuh Jiwa

Nurbayan – Mahar

Rhoma Irama – Cinta Dalam Khayalan

PENATA MUSIK DANGDUT TERBAIK

Ahmad Dhani – Bimbang

Hendri Lamiri, Ryan Amri – Karena Cinta

Rony Djalil, Rhoma Irama & SONETA Group – Cinta Dalam Khayalan

Yusuf Tojiri – Larut Tanpa Kepastian

Yusuf Tojiri – Sekali Seumur Hidup

BIDANG LAGU ANAK-ANAK

ARTIS SOLO ANAK-ANAK TERBAIK

Amora Lemos – Buku Mimpiku

Arsy Hermansyah – Friendship is Rollercoaster

Jasmine Ayudhya – Bangun Tidur

Pamela Ghaniya – Serukan Pada Dunia

Pinky Awahita – Corat-coret Lukisan

Quinn Salman – Hey

DUO/GRUP/KOLABORASI ANAK-ANAK TERBAIK

Arinaga Family – Tarian Ayam

Bintang Yukio, Gemintang Misaki – Abang Tukang Bakso

Blinkstars – Kamu Berarti

SVARAGITA – Happy Birthday

Tatjana & Bima – Magic Words

PENCIPTA LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Andrew Darmoko, Erlin – Kamu Berarti

Ari Zenal – Tarian Ayam

Ifa Fachir, Kalya Islamadina, Adjani, Amira Karin – Buku Mimpiku

Quinn Salman – Hey

Simhala Avadana, Duhita Pancatantra – Serukan Pada Dunia

PENATA MUSIK LAGU ANAK-ANAK TERBAIK

Ali Sugiri - Friendship is Rollercoaster

Alvin Witarsa – Hey

Arsha Composer, Donny Prasetyo – Senandung Kebajikan

Caturadi Septembrianto – Serukan Pada Dunia

Ifa Fachir, Dimas Wibisana – Buku Mimpiku

BIDANG ALTERNATIF

ARTIS SOLO ALTERNATIF TERBAIK

Denisa - Request for Penance

Fei Luthfy - It Could've Been Beautiful

Hindia – Janji Palsu

Reruntuh - In Your Loudest Fear

Romantic Echoes - Yang kau Hindari Terjadi

DUO/GRUP/KOLABORASI ALTERNATIF TERBAIK

Barasuara – Merayakan Fana

Efek Rumah Kaca, Suraa – Fun Kaya Fun

Reality Club – Love Epiphany

SCALLER – Music All We Have

Sore - Maka Terjadilah Sekilas Kisah Murah

ALBUM ALTERNATIF TERBAIK

Noises & Clarity – SCALLER

Paradisa – Romantic Echoes

Quo Vadis, SORE? – Sore

Reality Club Presents... – Reality Club

Rimpang – Efek Rumah Kaca

BIDANG KERONCONG

ARTIS KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/ASLI TERBAIK

Kunto Bagaskoro - Lgm.Senja kintamani

Mamiek Marsudi - Kr. Misteri Cinta

Ninuk Herdjini - Stambul Kenangan Terindah

Sekar Kalyana - Persembahanku

Tuti Maryati - Kr. Hijaunya Negeriku

ARTIS KERONCONG/STAMBUL/LANGGAM/EKSTRA/KONTEMPORER TERBAIK

Keroncong Tujuh Putri, Sundari Soekotjo – Kasih Wanita

Kos Atos, Iksan Skuter – Kopi

Krontjong Toegoe - Merry Krontjong, Everyone

Paksiband – Panen Raya

Tegar Dyon Muhammad - Ning Kene Dina Iki (Ost. Tilik Campursari Version)

BIDANG DANCE

ARTIS SOLO/GRUP/KOLABORASI DANCE TERBAIK

GLAS – Sweet Lie

Jevin Julian – Free Fallin’

Rinni Wulandari – Switch

Whisnu Santika, Volt – Sahara

Winky Wiryawan, Evan Virgan – Kill The Silence

