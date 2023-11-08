Pemandu Acara AMI Awards 2023 Salah Sebut Nama Pemenang, Netizen Murka

JAKARTA - Kejadian kurang menyenangkan terjadi di ajang AMI Awards 2023 pada Rabu (8/11/2023). Saat mengumumkan pemenang dari kategori Album Pop Terbaik, Patricia Gouw selaku pemandu acara keliru menyebutkan nama dari peraih penghargaan tersebut.

Melihat dari layar besar di atas panggung, album Fabula milik Mahalini Raharja yang keluar sebagai peraih kategori Album Pop Terbaik. Mahalini yang telah melihat namanya terpampang di layar, lekas berdiri dengan gestur membungkuk sembari menyatukan kedua tangannya tanda memberikan tanda hormat lantaran merasa karyanya diapresiasi.

Namun, dia mendadak duduk kembali lantaran mendengar nama Raisa Anggiani dengan album Renung Resah yang disebutkan oleh pemandu acara sebagai peraih penghargaan.

Rizky Febian yang merupakan kekasih Mahalini terlihat langsung merangkul Mahalini ketika dirinya kembali duduk. Netizen menduga Iky sedang menenangkan Mahalini yang tampak kebingungan atas kesalahan penyebutan nama pemenang.

Tak lama berselang, pemandu acara langsung meralat dengan menyebut nama Mahalini beserta album Fabula. Mahalini dan Iky terlihat kikuk sembari saling melempar senyum.

Melihat kejadian tersebut, netizen langsung menyerbu kolom komentar unggahan Instagram resmi AMI Awards yang mengunggah foto album Fabula sebagai pemenang Album Pop Terbaik.

BACA JUGA: